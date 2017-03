Immendingen TuS Immendingen braucht dringend neuen Trainingsplatz

Sportverein Immendingen hofft auf baldigen Umzug ins neue Sportareal der Gemeinde auf dem Talmannsberg.

In einer sportlich nicht ganz einfachen Saison und nach der Aufgabe des Sportgeländes im Freizeitzentrum hofft der Sportverein 1920 TuS Immendingen auf die baldige Inbetriebnahme des neuen Trainingsplatzes am Talmannsberg. Das betonte Vorsitzender Eduard Frank bei der Hauptversammlung. Auch für den Spielbetrieb auf dem Sportplatz in der Ortsmitte und die Nutzung der Donauhalle durch die Fußballer sind noch einige Maßnahmen notwendig, hieß es. Zufrieden sind die Mitglieder des TuS indes darüber, dass durch die vom Gemeinderat gewählte Variante für Neu- und Umbau des Schulzentrums weder der Sportplatz noch ihr Clubheim betroffen sind.

Eduard Frank berichtete dem Verein über die aktuelle Situation hinsichtlich Training und Spielbetrieb. "Wir brauchen nun dringend bald den neuen Trainingsplatz im Sportpark Talmannsberg, vor allem für das Training der ersten Mannschaft und der A-Jugend," erklärte der Vorsitzende. Nach dem der alte Platz für die Erschließung des Wohngebiets "Am Freizeitzentrum II aufgegeben wurde, sind inzwischen die Flutlichtmasten demontiert und am neuen, einstigen Bundeswehrsportplatz wieder aufgebaut worden. Allerdings sind noch letzte Arbeiten erforderlich, damit die Sportler den Platz wieder fürs Training nutzen können. Die erste Mannschaft steht momentan auf einem Platz in der Abstiegszone der Bezirksliga und hat in der laufenden Saison bereits einen Trainerwechsel hinter sich.

Am Sportplatz sei zudem das Geländer am Spielfeldrand in einem schlechten Zustand, hieß es weiter. Im Interesse der Sicherheit der Zuschauer hofft man auch hier auf eine rasche Erneuerung. Was die Umkleidekabinen in der Donauhalle angehe, habe der TuS der Gemeinde angeboten, das Streichen der Wände selbst zu übernehmen, wenn man das Material gestellt bekomme, sagte Frank. Allerdings beginne jetzt der Spielbetrieb wieder, so dass bald mit der Sanierung angefangen werden müsse.