Zimmern Trump hilft beim Bau des Zimmerer Bürgerhauses

Bei der Zimmerer Freiluftfasnet wird dank des amerikanischen Präsidentendoppelgängers Bürgerwunsch schnell umgesetzt.

Einen starken Auftritt legten die Zimmerer Narren unter der Gesamtregie der Teufesbrut am Fasnetmentig hin. Nach dem nicht enden wollenden Umzug, verstärkt durch die Hansele, Gretele und Donaugeister aus Immendingen, freute sich Teufelchef Joachim Gugel bei der Freigabe der Freiluftbühne über die für die Vorführungen idealen Wetterbedingungen.

Zur Hochform aufgelaufen war wieder Narrenbolizist Volker, extra aus der Pfalz importiert, der mit der witzigen Begleitung durch das Programm führte. Er zeigte sich von der Besuchermenge überwältigt: „Ich zähle fast über Tausend Menschen“.

Prachtvoll wurden von den in Gruppen addierten Akteuren die Vorführungen präsentiert. Die Fasnetshow mit Pfiff löste beim Publikum wahre Beifallsstürme aus. Zum Auftakt glänzten mit ihrem Tanz gleich die "Awsome Girls" mit Sarah Hofstetter. Mit ihren Aufführungen zum Titel „Karneval in Venedig“ verzauberten die Landfrauen unter Leitung von Carmen Steinhart und ihre edlen Landmänner das begeisterte Publikum. Eine der Glanznummern bildete auch der Auftritt der Prinzessin Charlotte Henriette der Ersten (Karl-Heinz Stolz) mit ihrem königlichen Gefolge. Der Schultes Markus hatte die Ehre, die Krönung zu vollziehen. In der Aufführung der Tasmania war, wie könnte es auch anders sein, Donald Trump mit seiner "Air force one" in Zimmern eingeflogen. Bei der Steubenparade unterschrieb er das Dekret, dass endlich mit dem Bau des Bürgerhauses begonnen wird, bezahlt von Immendingen. Schultes Markus Hugger und Ortschef Günter Heizmann wurden gleich in den Spatenstich einbezogen. „Das war ein Griff ins Klo.

Wir wählen lieber den Säges, weil dies für Zimmern besser ist“, intonierten die singenden Narren. Entsprechend dem Fasnetmotto reisten zur Verleihung des „Goldenen Teufels“ in der von der Teufelsbrut gebotenen Nummer viele Stars aus Hollywood an. Den ersten „Goldene Teufel“ errang der Musikverein mit der besten Filmmusik.