Ippingen Treue Ippinger Sänger ausgezeichnet

Der Männergesangverein zieht nach einem erfolgreichen Jahr eine Bilanz.

"In erster Linie singt man für sich selber, dann erst für den Verein, für die Geselligkeit und für den Ort", unterstrich Dirigentin Lioba Manger bei der Jahreshauptversammlung des Ippinger Männergesangvereins "Sängerlust", bei ihrem Bericht. Gleichzeitig nahm sie Rückblick auf das vergangene Jahr, in welchem auch Lieder, die vor vielen Jahren schon einmal gesungen worden sind, aus dem Schrank geholt wurden. Wobei aber alle festgestellt haben, dass auch diese wieder neu aufgearbeitet werden müssen und für alles Geduld und Ausdauer gebraucht wird. "Kontinuität bedeutet nicht Stillstand und ich bin bestrebt, ein weiteres Vorwärtskommen zu ermöglichen", sagte Lioba Manger zu ihren Sängern weiter.

So nahm auch erstmals der seit einem Jahr im Amt tätige Schriftführer Mathias Zeller in seinem Bericht Rückblick auf das vergangene Jahr. Auf das traditionelle Waldfest an Pfingsten genauso wie auf den gemeinsamen Ausflug, der den Verein nach Köln führte, oder die Familien-Fackelwanderung nach Bachzimmern. Auch viele Ständerle, die für Vereinsmitglieder gesungen wurden, standen im Kalender der Ippinger Sänger.

Vielfältige Aktivitäten

"Mich begeistert in Ippingen immer die gute Zusammenarbeit, wie man an den einzelnen Berichten sehen konnte, und man merkt, dass ihr euch nicht nur zum Singen trefft, sondern auch sonst die Geselligkeit ganz vorne steht", erklärte Wolfgang Denecke vom Schwarzwald-Baar-Sängerbund, der gerne nach Ippingen kommt.

Für 25 Jahre Arbeit in der Vorstandschaft des Männergesangvereins "Sängerlust" Ippingen wurden Gerhard Riegger und Berthold Wenzler vom Vereinsvorsitzenden Armin Zeller in der Hauptversammlung geehrt.

Pläne für Kirchenkonzert

Im neuen Vereinsjahr stehen auch schon einige Termine im Kalender des ältesten Ippinger Vereins. So die Sängerfasnet am 25. Februar und das Waldfest am 4. und 5. Juni. Am 15. Juli nimmt der Männerchor am Gruppenkonzert in Sunthausen teil, am 13. August findet das gemeinsame Sommerfest statt. Für den 3. Dezember ist ein Kirchenkonzert in der Ippinger Kirche geplant.

Mit viel Spaß sangen zum Abschluss der Mitgliederversammlung die Sänger die Lieder "Du Mädchen vom Lande" und "Cambambuli".