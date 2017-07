Immendingen Tennisclub Immendingen startet am Sonntag auf der neuen Anlage

Die neue Tennisplätze auf dem Talmannsberg in Immendingen werden am Sonntag offiziell in Betrieb genommen, zur Freude des Immendinger Tennisclubs

Immendingen (feu) Mit einer Einweihungsfeier und einem "Tag der offenen Tür" nimmt der Tennisclub Immendingen am Sonntag, 9. Juli, seine neue Tennisanlage im Sportpark Talmannsberg offiziell in Betrieb. Der Startschuss durch Bürgermeister Markus Hugger und die kirchliche Weihe durch Pfarrer Axel Maier sind um 11 Uhr geplant. Zum Tag der offenen Tür ab 14 Uhr hat der Tennisclub die gesamte Bevölkerung eingeladen, wobei die neue Tennisanlage auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände über die Zufahrt A zur Baustelle des Daimler-Prüfzentrums erreichbar ist.

Neben den neuen Tennisplätzen können die Besucher auch den neuen Clubraum und die schön hergerichtete Außenanlage mit überdachter Terrasse besichtigen und sich dort bei Kaffee und Kuchen aufhalten. "Nach langer Planung, Gesprächen, Diskussionen und viel Arbeit sind wir über das Ergebnis sehr glücklich," betont Tennisclub-Vorsitzende Ulrike Graupner. Damit führt am Sonntag ein weiter Weg am Ende doch noch zum guten Ziel – was vor rund zwei Jahren wohl fast niemand geglaubt hätte.

Bei der Hauptversammlung im März 2015 hatten die rund 70 Mitglieder des Vereins noch eine Existenzbedrohung durch den Umzug auf die einstige Bundeswehrsportanlage befürchtet. Die Gemeinde bot diesen Wechsel und den Neubau der Tennisplätze auf dem Talmannsberg an, um das Tennisgelände für den Bau des Drogeriemarkts "dm" frei zu bekommen. Neben dem Tennisclub sollten auch der Sportverein TuS Immendingen und der Inlinehockeyclub Red Lions das einstige Freizeitgelände zwischen Immendingen und Zimmern verlassen, das komplett zum Einzelhandelszentrum und Wohngebiet umfunktioniert wurde.

Vor genau zwei Jahren, im Juli 2015, hatten sich die Parteien dann geeinigt. Der Tennisclub stimmte dem Umzug zu. Genau ein Jahr später, im Juli 2016, vergab der Gemeinderat den Bau der neuen Tennisplätze auf dem Talmannsberg. Für rund 350 000 Euro wurden insgesamt drei Plätze in Auftrag gegeben. Mit dem Tennisheim siedelte der Tennisclub in die ehemalige Sporthalle der Bundeswehr um und fand dort gemeinsam mit den anderen Sportvereinen eine neue Bleibe. Im August 2016 schloss der Verein sein damals rund 16 Jahre altes Clubheim und versteigerte noch nutzbare Teile des Gebäudes in einer bis dahin einmaligen Aktion an interessierte Häuslebauer und Handwerker. Obwohl das Tennisheim dann ab September leerstand, begannen die Bauarbeiten für den Drogeriemarkt erst im Spätherbst, und das Gebäude wurde erst 2017 abgerissen.