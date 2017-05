Hattingen Streifunfall auf Landstraße: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 42-jähriger Schweizer Motorradfahrer bei einem selbst verursachten Unfall am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, zwischen Mauenheim und Hattingen auf der Kreisstraße 5927, als er ein anderes Motorrad streifte.

Der Biker war mit einem zweiten Motorradfahrer in Richtung Hattingen unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der vermutlich ortsunkundige Zweiradfahrer laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach links und so auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Biker mit einem just in diesem Moment ebenfalls in einer Zweiergruppe entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrer zusammen. Während der Entgegenkommende seine 1200er BMW nach dem Kontakt noch abfangen und auch anhalten konnte, stürzte der Schweizer mit seiner 1000er Yamaha und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 42-Jährigen nach einer Erstversorgung in die Tuttlinger Klinik. An den beiden Motorrädern entstand Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport der Yamaha.