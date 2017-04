Immendingen Sichtbare Fortschritte für Immendinger Daimler-Prüfzentrum

Ovalrundkurs und Bertha-Fläche kommen voran. Baustellen-Sonderführungen für die Einheimischen.

Das Daimler-Prüf- und Technologiezentrum Immendingen nimmt immer mehr konkrete Gestalt an. Wichtige Teststrecken und Prüfflächen sind jetzt deutlich auszumachen, neue Gebäude entstehen, alte wurden zurückgebaut. Die Baustellenarbeiten profitierten bislang vom guten Wetter, so dass die Bautätigkeit bereits am März wieder aufgenommen werden konnte. Dadurch ist es möglich, den Zeitplan für das 200-Millionen-Euro-Projekt einzuhalten. Damit die Öffentlichkeit sich über die Entstehung des Prüfzentrums informieren kann, gibt es ab Mai wieder Baustellenführungen, wobei für Einheimische gesonderte Rundfahrten angeboten werden.

Die Bauarbeiten für das Prüf- und Technologiezentrum haben mit dem Spatenstich Anfang 2015 auf dem ehemaligen Standortübungsplatz der Bundeswehr begonnen. Inzwischen sind deutliche Baufortschritte beim Ovalrundkurs, der Messgeraden und auch auf der sogenannten Bertha-Fläche erkennbar. Bis zum Ende des Jahres sollen neben dem bereits in Betrieb befindlichen Schlechtwege-Verschmutzungsmodul auch die Bertha-Fläche für Tests des Autonomen Fahrens, die Schlechtweg-Ringstraße, die Albdauerlauf-Strecke im Tiefental und das Stadtquartier zu Simulieren städtischer Verkehrssituationen fertiggestellt sein. 2018 wird ein Großteil der Arbeiten am Prüfzentrum beendet. Baustellenführungen: Ab sofort können sich interessierte Bürger wieder ein Bild vom Fortschritt auf der Baustelle machen. Unter dem Link www.baustellenfuehrung-immendingen. de ist eine Anmeldung zu öffentlichen Baustellenführungen möglich. Im vergangenen Jahr haben über 2500 Besucher an den öffentlichen Baustellenführungen teilgenommen. Die nächsten Führungen für die Allgemeinheit starten ab Sonntag, 14. Mai. Die Rundfahrten finden immer sonntags statt. Kinder können in Begleitung von Erziehungsberechtigten an den Führungen teilnehmen. Ausdrücklich weist Daimler darauf hin, dass das Baustellengelände nicht barrierefrei ist.

Außerdem finden am Sonntag, 7. Mai, wieder Sonderführungen für interessierte Teilnehmer aus der Gemeinde Immendingen und der Stadt Geisingen statt. An diesem Tag startet von 13 Uhr bis 17 Uhr alle 20 Minuten eine Führung. Für die Teilnahme der einheimischen Bürger ist laut Daimler keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist am Projektbüro (ehemaliges Soldatenheim), Hattinger Weg 1, Immendingen. Pro Führung können circa 30 Personen teilnehmen. Daimler-Forum: Zudem steht das Daimler-Forum in Immendingen allen Interessenten für Fragen und als Anlaufpunkt offen. Wechselnde Ausstellungen im Forum informieren zum Baufortschritt oder zu Themen wie Umweltschutz und Sicherheitstechnik. Kontakt: Telefon 07462/9242294, carmen.bergt@daimler.com

Asphaltarbeiten

Ab Mai und Juni beginnen witterungsabhängig aufwändige Asphaltarbeiten an den Teststrecken und -flächen des Daimler Prüfzentrums auf dem ehemaligen Bundeswehrareal. Allen voran wird die größte Fläche der Anlage asphaltiert, die "Bertha-Fläche". Sie ist 91 000 Quadratmeter groß und erhält einen dreilagigen Asphaltaufbau. Dafür sind zwei Fertigungskolonnen mit 20 bis 36 Lastwagen mit dem notwendigen Material im Umlauf, wodurch es zu erhöhten Lärmbelästigungen kommen kann. Nach ihrer Fertigstellung dient die Bertha-Fläche zur Entwicklung und Erprobung von kollisionsvermeidenden Fahrerassistenz-Systemen und fahrerlosen Fahrzeugen. (feu)