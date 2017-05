Immendingen SPD-Ortsverein Immendingen wird im Wahlkampf aktiv

Immendinger Genossen beschließen für die Bundestagswahl wieder Plakatierung und Geld für Wahlkampfkasse zu spenden. Der Bundestagskandidat Georg Sattler stellt sich vor

Immendingen – Der SPD-Ortsverein Immendingen wird sich im Wahlkampf für die am Sonntag, 24. September, stattfindende Bundestagswahl stärker zugunsten des sozialdemokratischen Kandidaten Georg Sattler engagieren. Anders als im letzten Wahlkampf wollen die Mitglieder wieder eine Plakataktion starten und leisten einen finanziellen Beitrag zur Wahlkampfkasse. Außerdem will sich Georg Sattler bei sich bietenden Gelegenheiten auf Immendinger Veranstaltungen im geselligen Rahmen vorstellen. Der 52-jährige Wurmlinger Bundestagskandidat hat allerdings den wenig aussichtsreichen 36. Platz auf der Landesliste. Das Fehlen von SPD-Abgeordneten in der Region wurde bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Immendingen sehr bedauert.

Vorstandsämter unbesetzt: Die Parteiarbeit an der Basis ist für den 20 Mitglieder zählenden, von der 70-jährigen Vorsitzenden Christa Krebs angeführten SPD-Ortsverein eine ständige Herausforderung. Das wurde bei ihrem Jahresbericht zu Beginn der Versammlung am Samstagnachmittag deutlich. Krebs übt derzeit auch das Amt der Schriftführerin aus. Nachdem Kassiererin Sabine Heise zum Jahresende 2016 ihren Posten aufgab, hat der Ortsverein die Kassengeschäfte in die Hände von Eckart Wössner gelegt, der Kassierer des SPD-Kreisverbands Tuttlingen ist. Finanziell geht es den örtlichen Sozialdemokraten gut, allerdings appellierte Christa Krebs, man hoffe, Nachfolger für die unbesetzten Vorstandsämter zu finden.

Einig war sich die Versammlung auf Vorschlag der Vorsitzenden, dass der Ortsverein dieses Mal im Vorfeld der Bundestagswahl wieder Wahlplakate an den Rändern der meistbefahrenen Straßen anbringt. Zuletzt hatte man wegen mehrfacher Zerstörung oder Vandalismus darauf verzichtet. Außerdem geben die Immendinger statt der geforderten fünf Euro je Mitglied den doppelten Betrag und spenden 200 Euro in die Wahlkampfkasse von Georg Sattler. "Ich halte das für selbstverständlich," meinte SPD-Mitglied und Ex-Gemeinderat Hermann Nubert. "Wer sollte sonst für den Wahlkampf zahlen, wenn nicht wir." Gemeinderatswahl im Blick: Schon im frühen Stadium zwei Jahre vor der Kommunalwahl machen sich die Immendinger Sozialdemokraten auch Gedanken über die Kandidatenfindung. Christa Krebs: "Wir sind ein sehr kleiner Ortsverein und müssen uns früh überlegen, ob wir noch einmal eine Liste zusammenbekommen." Kandidaten sollen rechtzeitig angesprochen werden. Hoffnung geben die Neumitglieder Iryna Lierheimer und Manuela Schulz.

Schon im frühen Stadium zwei Jahre vor der Kommunalwahl machen sich die Immendinger Sozialdemokraten auch Gedanken über die Kandidatenfindung. Christa Krebs: "Wir sind ein sehr kleiner Ortsverein und müssen uns früh überlegen, ob wir noch einmal eine Liste zusammenbekommen." Kandidaten sollen rechtzeitig angesprochen werden. Hoffnung geben die Neumitglieder Iryna Lierheimer und Manuela Schulz. Sattler stellt sich vor: Als sehr engagiert präsentierte sich der Immendinger SPD auf ihrer Hauptversammlung Bundestagskandidat Georg Sattler. Der neue SPD-Kreisvorsitzende hat sowohl auf Landesebene als auch bei den Ortsvereinen ("Ich bin inzwischen fast 3000 Kilometer gefahren, war im Hotzenwald und in Schiltach") seine Visitenkarte abgegeben und seine politischen Ziele abgesteckt. Wie er sagte, will er sich für die Themen Industrie und Arbeitswelt, Rente, soziale Gerechtigkeit und Europa stark machen. "Der Schulz-Effekt war wichtig für unsere Partei", so Sattlers Einschätzung. Wichtig sei ihm, einen fairen Wahlkampf zu führen. Gemeinsam mit Christa Krebs ehrte Sattler abschließend Manfred Heise für 20-jährige Mitgliedschaft in der SPD. Heinz Schäfer (50 Jahre Mitglied) und Barbara Bettgenhäuser (40 Jahre Mitglied) nahmen an der Versammlung nicht teil.

Zur Person

Georg Sattler ist der Kandidat der SPD für die Bundestagswahl im Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen. Sattler ist gelernter Mechaniker und arbeitet als Technischer Angestellter bei der Firma Smith & Nephew in Tuttlingen. Seit kurzem ist er auch SPD-Kreisvorsitzender. Außerdem hat er Ämter als Kreisrat und als Gemeinderat. Sattler ist Aufsichtsratmitglied beim Kreisklinikum, IG-Metall-Mitglied, fungiert als ehrenamtlicher Arbeitsrichter in Villingen und als Prüfer der IHK bei Facharbeiterprüfungen. Der 52-Jährige wohnt in Wurmlingen und hat zwei erwachsene Söhne. (feu)