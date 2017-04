Tuttlingen/Immendingen Rock in den Mai in Tuttlingen mit Lastminit

Rock in den Mai in Tuttlingen mit Lastminit

Die Coverband bereitet dem Wonnemonat im Fürstenbergs Irish Pub in Tuttlingen einen musikalischen Empfang der Extraklasse.

Mit dem Tuttlinger Musikszene-Urgestein Klaus Bruder an der Gitarre rocken sie am Sonntag, 30. April, ab 21 Uhr, den Fürstenbergs Irish Pub in Tuttlingen – Lastminit, die Band, die sich im Laufe der letzten zwanzig Jahre mit Coverversionen klassischer und aktueller Rocksongs und ihrem unverwechselbaren Sound eine feste Fangemeinde erobert hat.

Ihr Hobby hat die sieben Vollblutmusiker aus Immendingen, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim und Stuttgart zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengeschweißt. Dass auf der Bühne sieben Freunde stehen, die sich blind verstehen, kristallisiert sich bei jedem Auftritt der Band – ob im kleinen Unplugged-Format, in intimer Club-Atmosphäre oder bei einer Großbühnen-Show – heraus. Und das wollen Lastminit auch bei ihrem Gig im Fürstenbergs Irish Pub unter Beweis stellen.

Die Besucher erwartet originalgetreuer Coversound der Extraklasse, darunter Supertramp, Manfred Mann, Queen, Pink, Doobie Brothers, Melissa Etheridge, Pink Floyd, Golden Earring, Cream, ZZ Top, um nur einige zu nennen. Ihr Repertoire ergänzen die sieben Musiker – Alexander Brandenburg (Gesang), Klaus Bruder (Gitarre, Gesang), Pattrick Gallmayer (Keyboards), Thomas Görke (Gesang, Perkussion, Mundharmonika), Markus Straub (Bass), Sabrina Traub (Gesang) und Jürgen Wüst (Schlagzeug) – laufend. Brandneu auf der Setlist ist beispielsweise „Wacken“ von Jan Delay. „Wir haben dem Song unseren eigenen Drive verpasst und sind gespannt, wie unsere Interpretation beim Publikum ankommen wird“, macht Keyboarder Pattrick Gallmayer Appetit auf eine der neuen Coverversionen.

In ihrem Proberaum in Immendingen bereiten sich Lastminit akribisch auf ihren Auftritt in Tuttlingen vor. „Wir haben den Anspruch, immer astreine Qualität abzuliefern und wollen auf der Bühne immer zeigen, was wir können“, sagt Gitarrist Klaus Bruder, der als Tuttlinger Lokalmatador dem Auftritt vor heimischer Kulisse ganz besonders entgegenfiebert.