Immendingen Privilegierung der Musikschule in Immendingen vor dem Aus

Nach Aus für Außenstelle entscheidet der Gemeinderat am 24. Juli über Neuausrichtung der Förderung von Musikunterricht.

Nach jahrzehntelanger enger Kooperation der Gemeinde mit der Musikschule Tuttlingen und erfolgreicher Ausbildung ganzer Schülergenerationen in der Musikschul-Außenstelle Immendingen bahnt sich spätestens für Frühjahr 2018 eine Neuausrichtung der Förderung von Musikunterrichtsstunden an. Derzeit erreicht eine schon seit längerem schwelende Diskussion um eine Gebührenanhebung und ein von der Stadt Tuttlingen für 2016 berechnetes Defizit von über 100 000 Euro für die fünf Musikschul-Außenstellen Immendingen, Emmingen-Liptingen, Mühlheim, Fridingen und Wurmlingen einen neuen Höhepunkt. Ihre Verträge haben die Außenstellen im Februar bereits zum 31. August gekündigt, wobei sie ein Übergangsjahr für weitere Regelungen wollten, was Tuttlingen aber ablehnt.

Das Thema Musikschule wird nun auch den Immendinger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 24. Juli, beschäftigen. Wie Bürgermeister Markus Hugger am Dienstag im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte, werde er dem Gremium bei der Beratung voraussichtlich vorschlagen, künftig den qualifizierten Musikunterricht für interessierte Jugendliche der Gemeinde mit einem festen Betrag allgemein zu fördern. Hugger: "Die Privilegierung der Musikschule Tuttlingen würde damit entfallen." Was die Schülerzahl angeht, ist Immendingen mit 83 Jugendlichen derzeit noch eine der großen Außenstellen der Tuttlinger.

In einer gestern herausgegebenen, gemeinsamen Stellungnahme betonen die Bürgermeister der bisherigen Außenstellen, Markus Hugger, Joachim Löffler (Emmingen-Liptingen), Stefan Waizenegger (Fridingen), Jörg Kaltenbach (Mühlheim) und Klaus Schellenberg (Wurmlingen) jedoch vorerst noch einmal, dass die Gemeinden zu ihrer Verantwortung gegenüber der Musikschule und der Stadt Tuttlingen stehen. Man sei bereit, Defizite zu reduzieren und verlange nicht, dass die musikalische Ausbildung der jeweiligen Kinder durch Tuttlingen subventioniert werde. Allerdings müsse nach jahrelanger guter Kooperation im Musikschulbereich nun auch auf Augenhöhe verhandelt werden.

Eigentlich hatte man bereits vereinbart, dass im Fall einer Erhöhung des monatlichen Zuschusses der Gemeinden an die Eltern von 17 auf 19 Euro und den ebenfalls zu erhöhenden Eigenanteilen der Eltern keine Nachforderungen der Stadt Tuttlingen bis zum Beginn des Wintersemesters 2018 erhoben werden. Im Gegenzug wollen die fünf Gemeinden auch weiterhin die Räume der Außenstellen für den Unterricht bis zum Beginn des Wintersemesters 2017/18 kostenfrei zur Verfügung stellen. Offene Fragen über Kostenzuordnung und Gestaltung der Zuschüsse hätten in dieser Zeit geklärt werden sollen.

Diesen Intentionen entsprach auch der Gesamtelternbeirat der Musikschule in seiner jüngsten Aufforderung an die Stadtverwaltung. Damit wäre es eigentlich erst im Frühjahr 2018 zu endgültigen Beschlüssen über das weitere Vorgehen gekommen. Nun forderte aber die Stadt Tuttlingen aktuell, dass schon bis zum September eine Entscheidung über die Fortführung der Zweigstellen getroffen werden müsse.