Immendingen Preise für erfolgreiche Immendinger Musikschüler

Immendinger Jugendliche schaffen Weiterleitung zu Bundeswettbewerb "Jugend musiziert".

Insgesamt 26 Schüler der Musikschule Tuttlingen haben sich als Solisten oder in Ensembles die Zulassung zum Landeswettbewerb "Jugend musiziert" erspielt. Einige von ihnen, darunter auch Immendinger Jugendliche, erreichten eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb, der an Pfingsten in Paderborn stattfindet. Alle Schüler der Musikschule, die am diesjährigen Landeswettbewerb in Heidenheim teilnahmen, wurden mit Preisen bedacht: 15 Schüler erhielten einen ersten Preis, 14 Schüler wurden auf Grund ihres Alters und der erreichten Punktzahl zum Bundeswettbewerb weitergeleitet. Folgende Platzierungen erreichten die Ensembles, zu denen Immendinger Musikschüler gehörten:

Erster Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb (23 bis 25 Punkte): Kategorie Holzbläser-Ensemble: Trio: Jacqueline Kräutle, Annika Krumrück und Paulena Schiller (AG III), Immendingen, Geisingen und Seitingen-Oberflacht, alle Querflöte, Lehrer Heinz Imrich. Kategorie Blechbläser-Trio: Lisa Bender, Annika Depfenhart und Sarah Schirmaier (AG V), Hattingen, Rötenberg und Gütenbach, alle Waldhorn, Lehrer Takako Yamanoi. Zweiter Preis (20 bis 22 Punkte): Kategorie Holzbläser-Ensemble: Trio: Leonie Fox, Emilia Laner und Ketie Lierheimer, (AG II), Tuttlingen, Eßlingen und Immendingen, alle Blockflöte, Lehrer Ulrike Schmid. Dritter Preis (17 bis 19 Punkte): Kategorie Blechbläser-Ensemble: Quartett: Maximilian Gabriel, Lukas Münzer, Paul Schneider-Strittmatter und Leon Storz, (AG III), Tuttlingen, Immendingen, Tuttlingen, Tuttlingen, alle Posaune, Lehrer Oliver Helbich. Die Preisträger werden am Freitag, 19. Mai, ab 19 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen bei einem Konzert von der Stadt Tuttlingen geehrt. "Jugend musiziert" ist der weltweit größte Jugendmusikwettbewerb. Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist mit über 300 Teilnehmern eine der größten Regionen Baden-Württembergs, für welche die Stadt Tuttlingen elf Jahre lang den Regionalwettbewerb ausgerichtet hat. In diesem Jahr fand er zum ersten Mal in Schramberg statt. Auf den regionalen und den Landeswettbewerb folgt nun noch der Bundeswettbewerb in Paderborn.