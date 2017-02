Immendingen Platz für Windräder bei Immendingen: Erlaubnis für Windpark erteilt

Erste vorbereitende Arbeiten am Amtenhauser Berg bei Zimmern sind abgeschlossen.

Voraussichtlich ab dem Spätsommer diesen Jahres kommt elektrischer Strom vom Amtenhauser Berg: Das Landratsamt Tuttlingen hat bekanntlich die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Windparks auf der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen sogenannten Konzentrationszone erteilt. Die Genehmigung schließt die Baugenehmigung mit ein. Die zuvor für die Dauer eines Jahres durchgeführten Messungen hatten zum Ergebnis, dass an dem Standort eine Windkraftanlage wirtschaftlich betrieben werden kann.

Zur Transparenz wurden im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens mehrere Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung durchgeführt. Die eingeholten Gutachten bestätigen, dass bei dem Windpark die gesetzlich vorgegebenen Werte eingehalten werden. Das gilt sowohl beim Arten- und Umweltschutz, der Schall- und Schattenauswirkungen als auch der Sichtbarkeit und des Landschaftsbildes.

Auf der Anhöhe werden bekanntlich durch die Juwi Energieprojekte GmbH aus Wörrstadt auf der Fläche des Fürstenberg Forstes fünf Windräder des Typs Vestas V 126 mit einer Nennleistung von je 3,3 Megawatt erstellt. Die Gesamthöhe beträgt je 200 Meter über Geländeoberkante bei einer Nabenhöhe von 137 Meter und einem Rotordurchmesser von 126 Meter. Laut Berechnungen wird er Windpark jährlich Strom für Zehntausend Haushalte produzieren.

Einschließlich der Erweiterung von forstlichen Wegen für den Antransport der großen Baukomponenten ist eine Waldinanspruchnahme von 5,8 Hektar erforderlich. "Für die vorgesehene 20- bis 25-jährige Betriebszeit verbleiben davon dauerhaft 3,1 Hektar, der Rest wird wieder aufgeforstet", informierte Juwi-Sprecher Felix Wächter. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden auf Flächen des Grundstückseigentümers erbracht. Mit Rücksicht auf die Belange des Artenschutzes sind die bauvorbereitenden Maßnahmen schon abgeschlossen. Zunächst wurde unter der Regie von Revierleiter Felix Schuler der überirdische Bewuchs aus Bäumen und Sträuchern entfernt, damit sich darin keine Brutvögel niederlassen. Die Genehmigung für den Holzeinschlag wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg erteilt. Die Entfernung der Wurzelstöcke erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Winterruhe der Haselmaus beendet ist.

Der Beginn der eigentlichen Bauarbeiten ist ein Stück weit von der Witterung abhängig. Geplant ist der Baubeginn im Frühsommer. Laut Wächter ist die Inbetriebnahme für den Spätsommer diesen Jahres vorgesehen. Die Zufahrt des Schwerlastverkehrs zur Baustelle erfolgt über die Kreisstraße Immendingen-Ippingen. Die Lastwagen nehmen jedoch die Zufahrt vor dem Ort durch das Tal und in Fortsetzung über Waldwege. Die Stromeinspeisung ist mittels einer Kabeltrasse vom Standort zum Umspannwerk bei Geisingen geplant. Die Juwi-Gruppe wird als Investor den Windpark nicht selbst betreiben. Beabsichtigt ist, dass dies durch sogenannte Kommunalpartner, einem Zusammenschluss aus Stadtwerken, darunter die Stadtwerke Tübingen, Schwäbisch Hall, oder Göppingen und die Stadtwerke am See erfolgen wird.