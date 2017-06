Immendingen Ökoausgleich für Immendinger Daimler-Projekt weckt viel Interesse

Bürger informieren sich über Daimler-Projekt. Ausgleichsmaßnahmenim Wald besichtigt.

Einblicke in die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen rund um den Bau des Daimler Prüf- und Technologiezentrums konnten interessierte Bürger bei einer öffentlichen Waldbegehung nehmen. Dabei wurden mit Experten Stationen angefahren, die drei verschiedene Arten von Ausgleichsmaßnahmen im Wald repräsentieren.

Die erste Station lag bei Hintschingen nördlich der B 311 auf Höhe der Donaubrücke. Biologe Dietmar Herold erläuterte die Besonderheiten des Gebiets. Der komplette Waldrand wurde entbuscht. "Ziel ist es, die Artenvielfalt zu sichern und die Relikte von früher wie Kiefer und Wacholder wieder freizustellen. Über 15 Pflanzenarten, die auf der roten Liste stehen, sind hier beheimatet ebenso zahlreiche gefährdete und seltene Insekten", informierte er. Allein neun Fledermausarten gehen hier auf die Jagd. Langfristiges Ziel sei es, den mageren Unterwuchs zu erhalten. Waldumbau: Forstsachverständiger Götz Crocoll erläuterte die genaue Waldumbaumaßnahme. Die Flächen des Waldumbaus seien anfangs sehr pflegeintensiv, weil sie schnell wieder verbuschen. "Die Firma Daimler ist finanziell auch für die Nacharbeiten zuständig", sagte er. Die Förster der Gemeinde pflegen das Gebiet, aber die Kosten trage Daimler für 25 Jahre.

Ökoausgleich

Für die Realisierung des neuen Daimler Prüf-und Technologiezentrums auf dem ehemaligen Kasernengelände mussten etwa 135 Hektar überwiegend Fichtenwald gerodet werden. Demgegenüber stehen Ausgleichsmaßnahmen auf etwa 450 Hektar Waldflächen, davon 30 Hektar Aufforstung. Dabei legte man besonderen Wert darauf, den Ökoausgleich vorrangig in kommunalen Wäldern durchzuführen wie auf den Gemarkungen Immendingen und Geisingen, aber auch in der näheren Region. Nach einem öffentlichen Aufruf boten sich zahlreiche Flächen an, die in einem aufwändigen Verfahren geprüft wurden. Neben einer Neuaufforstung, bei der die Qualität einen hohen Stellenwert hat, stehen ein Waldumbau über mehrere Jahre sowie Ökomaßnahmen im vorhandenen Wald auf dem Programm. (lrd)