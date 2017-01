Immendingen Neue Gesichter beim Immendinger Bürgerservice

An Schnittstelle zu Bürgern im Rathaus wurde ein Wechsel vollzogen und ein weiterer folgt.

Im Bürgerservice, Rathaus-Schnittstelle zwischen der Gemeindeverwaltung und den Bürgern der Gemeinde, startet das neue Jahr mit Veränderungen. Wer in den letzten Tagen etwas im Rathaus zu erledigen hatte, konnte bereits Sandra Jessen kennen lernen, die seit Anfang des Jahres als neue Halbtagskraft beim Bürgerservice arbeitet. Ab April wird auch Lisa Janosch die Gemeinde verlassen und durch eine neue Kraft ersetzt. Weiterhin Kontinuität im Büro am Rathauseingang wahrt Heike Fritsch.

Hauptsamtsleiter Manuel Stärk informierte jetzt auf Anfrage des SÜDKURIER über den vollzogenen und den anstehenden Wechsel: „Das Bürgerservice-Team der Gemeindeverwaltung wird seit der ersten Januarwoche durch eine neue Mitarbeiterin ergänzt, die dennoch nicht unbekannt im Immendinger Rathaus ist.“ Sandra Jessen absolvierte nämlich bereits vom 1. September 2012 bis Juli 2015 ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten der Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung bei der Gemeindeverwaltung Immendingen.

Sandra Jessen übernimmt die Teilzeitstelle von Sinja Felbinger, die eine neue berufliche Perspektive bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen gefunden hat.

Manuel Stärk weiter: „Eine zweite personelle Veränderung wird es zum 1. April beim Bürgerservice geben, da sich auch Lisa Janosch einer anderen beruflichen Herausforderung stellen möchte.“ Lisa Janosch war seit Juli 2012 bei der Gemeindeverwaltung Immendingen beschäftigt und wird die Gemeinde im April ebenfalls in Richtung Villingen-Schwenningen verlassen. „Ihre Vollzeitstelle wurde im vergangenen Jahr bereits mit Bewerbungsschluss zum 8. Januar ausgeschrieben“, so der Hauptamtsleiter.

Das Interesse an der Aufgabe sei sehr groß, was sich an der hohen Zahl der Bewerbungen ablesen lässt. Die Stellenvergabe wird laut Stärk in den kommenden Wochen erfolgen. Rechtzeitig zum zweien Quartal übernimmt die neue Mitarbeiterin dann die Arbeit im Immendinger Bürgerservice.

Eine seit langem bewährte und bekannte Kraft bleibt dort weiterhin erhalten. Heike Fritsch, die sich für die Gemeinde Immendingen zusätzlich vor allem auch aktiv dem Bereich Fremdenverkehr widmet, ist weiterhin im Bürgerservice des Rathauses tätig.