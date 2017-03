Immendingen Neue Brücken bringen Immendingen Lärmentlastung

Trasse der Landesstraße wird vom Ort weggeführt. Mehr Ruhe für Gebiete Donaupark und Hotzenbohl.

Mit dem Neubau der Brücken, die im Zuge der Landesstraße 225 über die Donau und die Eisenbahnlinien führen, wird aller Voraussicht nach eine deutliche Lärmentlastung für die Wohngebiete Donaupark und Hotzenbohl kommen. Die angelaufene Planung für das Großprojekt, die gemeinsam von Gemeinde und Land Baden-Württemberg betrieben wird, deutet darauf hin, dass als Folge der Brückenneubauten die neue Trasse der Landesstraße etwa erst auf Höhe des dortigen Pumphäuschens wieder in die Bundesstraße 311 einmünden wird. Damit rückt die L 225 ein gutes Stück von der Ortslage weg. Das ist nicht zuletzt deswegen ein großer Vorteil, weil die neuen Brücken vermutlich einmal die Ortsumgehung der B 311 aufnehmen sollen.

Erste Planungsvergabe: Der Gemeinderat befasste sich am Montagabend ein weiteres Mal mit der Maßnahme. Nachdem das Gremium 2015 beschlossen hatte, für die Brückenneubauten kein Planfeststellungsverfahren durchzuführen, sondern einen Bebauungsplan zu erstellen, ging es um die Vergabe planerischer Aufgaben für das Projekt. Den Auftrag, die städtebaulichen Planungsleistungen zur Erarbeitung des Bebauungsplans "Ersatzneubau Brücken L 225" erhielt das Büro Baldauf. Die Planungskosten belaufen sich auf 98 000 Euro, wobei Land und Gemeinde je die Hälfte übernehmen. Mit dem Büro Baldauf wurde ein Unternehmen beauftragt, das bereits örtliche Erfahrungen aus dem Daimler-Projekt mitbringt.

Wie Bürgermeister Markus Hugger im Gemeinderat berichtete, sind die Voruntersuchungen für die Brückenneubauten bereits angelaufen. Bekanntlich werden die neuen Übergänge gebaut, während die maroden alten Brücken noch stehen und weitergenutzt werden können. Damit wird sichergestellt, dass es wegen der Brückenbaustelle nicht zu langwierigen Umleitungen über Möhringen kommt. "Wir haben mehrere Varianten für die Neubauten geprüft und auch schon mit dem Naturschutz gesprochen", so Hugger. Da in empfindliche Natur- und Retentionsflächen eingegriffen werde, sei eine enge Abstimmung notwendig. Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse zeichne sich ab, dass die Brücken und damit auch die neue Straßenführung der L 225 deutlich in Richtung Möhringen verschoben werden. Mehr Wohnqualität: "Die neue Trasse läuft grob gesagt wohl in etwa auf das Pumphäuschen an der B 311 zu", sagte der Bürgermeister. Die Einmündung der Landes- in die Bundesstraße ist also künftig deutlich weiter weg von der Gemeinde. Damit nehme man nicht nur auf die Natur, sondern auch auf das "Schutzgut Mensch" Rücksicht, meinte Hugger. Für die Wohngebiete Donaupark und Hotzenbohl werde eine Lärmentlastung erreicht. "Dort hat man künftig dann wesentlich mehr Wohnqualität", betonte er.

Warten auf Umgehung

Die Immendinger Umgehung der Bundesstraße 311 ist bekanntlich im Bundesverkehrswegeplan zwar nun im Vordringlichen Bedarf eingestuft, erneut zeichnet sich aber eine Wartezeit ab. Für die Planung des von den Immendingern seit Jahren geforderten Projekts ist das Land Baden-Württemberg zuständig. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will jedoch in zwei Stufen bauen und dabei zunächst bereits begonnene oder schon geplante Bundesstraßenmaßnahmen realisieren (was für Immendingen eben nicht gilt). Der CDU-Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf und Bürgermeister Markus Hugger wollen Verkehrsminister Hermanns Pläne jedoch nicht akzeptieren. (feu)