Immendingen Neue Brücken als Teil der Immendinger Umgehung

Bau von Bundes- und Landesstraßen vereint. 20,6 Millionen Euro für Brücken und Anschlüsse.

Kommt es zu der schon teils angeschobenen Vereinbarung zwischen Land Baden-Württemberg und dem Bund, dann könnte Immendingen bis in etwa fünf Jahren den ersten Teil der Umgehung der Bundesstraße 311 haben: Dann nämlich, wenn die beiden neuen "Donautalbrücken Immendingen-Ost" so gebaut werden, wie es der am Montagabend vom Gemeinderat aufgestellte Bebauungsplan vorsieht. Bekanntlich sind die bisher bestehenden drei Brückenbauwerke im Zuge der Landesstraße 225 so marode, dass sie ersetzt werden müssen. Die neuen Brücken samt Straße will man nun rund 300 Meter weg von der Bebauung in Richtung Möhringen schwenken – und sie sollen bundesstraßentauglich ausgebaut werden, um die Umgehung der B 311 später aufzunehmen.

Viele Verhandlungen: "Wir haben ein wenig Schwierigkeiten mit dem Föderalismus", beschrieb Bürgermeister Markus Hugger zu Beginn der Gemeinderatssitzung die aufwendigen Verhandlungen mit Land und Bund, die die Gemeinde schon seit längerem wegen der neuen Landesstraßenbrücken und ihrer möglichen späteren Nutzung für die Bundesstraßenumgehung führt. Für den Bebauungsplan, der für die neuen Brücken nötig ist, hatte die Gemeinde nun mehrere Lösungsvarianten ausarbeiten lassen. Dem Gemeinderat wurde eine "Vorzugsvariante" vorgeschlagen, die Hugger mit Blick auf den Lärmschutz für die Anwohner und den Naturschutz in der Donauaue als die "verträglichste" bezeichnete.

Die Bauzeit

Auf Fragen des Gemeinderats informierte Planer Bernd Schwär, dass er für die Zeit des Anschlusses der neuen Brücken der Landesstraße 225 mit einer etwa einjährigen halbseitigen Sperrung der Bundesstraße 311 rechne. Deren Fahrbahn wird im Bereich des Umleitungsstollen-Bauwerks voraussichtlich um acht Meter auf das Niveau der über die Bahnlinie und die Donau führenden Brücke angehoben. Die gesamte Planungs- und Bauzeit für die beiden neuen L225-Brücken mit Anschlüssen schätzte er auf vier bis fünf Jahre. (feu)