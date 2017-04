Immendingen Musikgenuss und Immendinger Tanzvergnügen

Gemeindemusikkapelle Immendingen verbindet zum zweiten Mal ihr Frühjahrskonzert mit einem Tanz in den Mai.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr veranstaltet die Gemeindemusikkapelle Immendingen auch 2017 wieder ihr Frühjahrskonzert am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr in einem neuen Format. Erneut wird nicht das komplette Abendprogramm durch die Kapelle musikalisch gestaltet, sondern auf einen verkürzten Konzertauftritt folgt ein "Tanz in den Mai". Die Musiker bereiten sich derzeit intensiv auf den konzertanten Teil des Abends vor und hoffen auf einen guten Besuch der Veranstaltung.

Zum Frühjahrskonzert 2017 laden die Musiker am letzten Aprilsonntag wieder in die Donauhalle ein. Einlass der Besucher für die Veranstaltung ist bereits ab 19 Uhr. Das Repertoire, das die Gemeindemusiker beim konzertanten Teil aufführen, wurde wieder durch Dirigent Antal Fenyvesi zusammengestellt und verspricht viel Abwechslung. Wie die Kapelle im Vorab zum Musikprogramm informierte, wird es im Rahmen des Konzerts einen Überraschungsgast geben, auf den sich die Musikfreunde aus der Region zusätzlich freuen können. Im Anschluss an das Konzert findet dann ein zweites Mal ein von der Gemeindemusikkapelle veranstalteter "Tanz in den Mai" statt. Für Unterhaltung sorgt die "Hot Wire Band" aus Bräunlingen. Die Veranstalter halten für diesen Teil des Abends ein vielseitiges Bewirtungsangebot bereit.

Der Gemeindemusikkapelle, einem von drei Blasmusikorchestern in der Gesamtgemeinde, gehören 40 Musiker an. Obwohl derzeit keine Jugendkapelle gibt, betreibt man intensive Jugendarbeit, wobei eine Kooperation mit der Musikschule Tuttlingen besteht. Dort sind derzeit 14 Jugendliche in Ausbildung. Geplant ist aktuell auch die Schaffung einer Bläserklasse an der Schlossschule Immendingen, wodurch weiterer musikalischer Nachwuchs ausgebildet werden soll. Mit Dirigent Antal Fenyvesi verfügen die Gemeindemusiker seit einiger Zeit über eine feste Konstante in der musikalischen Leitung. Neben dem Frühjahrskonzert wird die Kapelle 2017 ihr musikalisches Niveau auch wieder beim Herbstkonzert zeigen, das am Samstag, 18. November, in der Donauhalle veranstaltet wird.