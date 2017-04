Immendingen Motorradfahrerin bei Sturz auf B311 verletzt

Einen Fahrfehler nennt die Polizei als Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntag auf der der Bundesstraße 311 eine Motorradfahrerin stürzte sich leicht verletzte.

Am Sonntagnachmittag ist eine 63-jährige Motorradfahrerin zwischen Hintschingen und Zimmern, kurz vor dem Ortseingang, gestürzt. Die aus der Schweiz stammende Bikerin war gegen 15 Uhr in Richtung Immendingen unterwegs und kam mit ihrer 700er Honda kurz vor dem Ortseingang Zimmern zu weit nach rechts. Nach einem Kontakt der Räder mit einem Randstein stürzte die Motorradfahrerin und wurde dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau zur weiteren Behandlung in die Tuttlinger Klinik.