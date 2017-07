Immendingen Mittelstand Thema der Kauder-Sommertour in der Region Immendingen-Geisingen

CDU-Bunderstagsabgeordneter Volker Kauder zwei Wochen lang im Wahlkreis unterwegs.

"Unser Mittelstand" lautet das Motto der Sommertour 2017, die der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, wieder zwei Wochen lang in seinem Wahlkreis unternimmt. Der Politiker besucht zahlreiche handwerkliche und industrielle Familienbetriebe, so wie am gestrigen Dienstag zum Start der Sommertour die Firma Holzbau Zeller und Jochum in Immendingen.

"Solche Betriebe sind die Stütze unseres Wohlstandes", betont der CDU-Politiker, der in den beiden Sommertour-Wochen dem Mittelstand seinen besonderen Dank und seine Anerkennung aussprechen will. Volker Kauder: "Wir haben in der zu Ende gehenden Legislaturperiode einige Gesetze gemacht, die unsere Wirtschaft vor allem mit Bürokratie belasten. Mehrfach habe ich im Deutschen Bundestag darauf hingewiesen, dass dies so nicht weitergehen darf. Auf der anderen Seite haben wir aber auch unser Versprechen gehalten. Es gab keine Steuererhöhungen und keine neuen Steuern, vor allem keine Vermögensteuer." Und er versichert: "Das sagen wir auch für die nächste Legislaturperiode zu."

Kauder freut sich auf alle Begegnungen in den zwei Wochen, die jetzt im Tuttlinger Teil seines Wahlkreises angelaufen sind. Auftakt war am Dienstag in Regie der Senioren-Union zusammen mit Volker Kauder mit einem Ausflug an den Bodensee. Der erste Besuch eines typisch mittelständischen Unternehmens fand bei Holzbau Zeller und Jochum in Immendingen statt (wir berichten noch). Am Freitag, 21. Juli, um 12.30 Uhr besucht Volker Kauder den Bauernhof Schmid in Hattingen. Ab 14 Uhr hat sich der Abgeordnete ebenfalls am 21. Juli bei der Trokamed GmbH in Geisingen angesagt. "Die Sommertour halte ich auch in diesem Jahr vollkommen aus dem Wahlkampf heraus", erklärt Volker Kauder, "sie hat ihren ganz eigenen, besonderen Charakter. Dabei will ich erneut mit vielen Bürgern ins Gespräch kommen, werde mit ihnen über das so wichtige Thema "Unser Mittelstand", verbunden mit dem weit gefassten Bereich "Mittelschicht" reden sowie natürlich auch über alle anderen Themen, die ihnen am Herzen liegen."