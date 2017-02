Hattingen Mit gestohlenem BMW Unfall gebaut und geflüchtet

Nachdem ein Unbekannter in Tuttlingen einen älteren BMW gestohlen hat, rammte er auf dem Witthoh nahe des Flüchtlingsheims einen Laternenmast. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Unfalls und des Diebstahls.

Der Täter hat am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 7 und 10.30 Uhr, an der Asylunterkunft Witthoh bei Hattingen mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen blauen BMW-Kombi einen Laternenmasten und einen vorhandenen Betonring beschädigt. Den blauen 5er BMW stellte der Unbekannt dann in einem Waldstück gegenüber der Unterkunft ab und flüchtete von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen der Immendinger Polizei wurde der ältere 5er BMW-Kombi am Abend zuvor an der Carl-Benz-Straße in Tuttlingen von einem Unbekannten gestohlen. Nun bittet die Polizei Immendingen um Hinweise zum Unfall oder auch dem Fahrer des BMW. Personen, die Angaben zum Fahrer eines blauen und nicht zugelassenen älteren 5er BMW-Kombis machen können, der im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zwischen Tuttlingen und der Asylunterkunft Witthoh unterwegs war, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen unter der Telefonnummer 07462/94640 oder auch mit der Polizei Tuttlingen unter der Rufnummer 07461/9410 in Verbindung zu setzen.