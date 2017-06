Immendingen Mit Daimler Immendinger Wälder erkunden

Autobauer bietet wieder von Fachleuten geführte öffentliche Exkursion zu Naturschutzmaßnahmen an.

Mit der zweiten Waldexkursion für die Öffentlichkeit, die am Mittwoch, 21. Juni, geplant ist, stellt Daimler die Fortschritte seiner Ausgleichs- und Naturschutzmaßnahmen vor. Von 16 bis 18 Uhr werden bei der Begehung verschiedene Ziele angesteuert und Umweltfachleute beschreiben die einzelnen Projekte. Bereits im September 2015 hatte Daimler einen sehr gut angenommenen Waldspaziergang angeboten und Maßnahmen im ehemaligen Steinbruch am Bumbis, in einem Buchen-Tannen-Mischwald auf dem Bumbis und im Naturschutzgebiet "Hornenberg-Stäudlin" in Zimmern erläutert.

Vorfahrt für den Natur- und Artenschutz hieß es für den Autobauer Daimler lange bevor auf einer von Europas größten Erdbaustellen mit der Realisierung des Prüf- und Technologiezentrums Immendingen begonnen wurde. Aufwändige Umweltschutzaktivitäten, in die zwischen fünf und zehn Prozent der 200 Millionen Euro Investitionskosten des Projekts gesteckt werden, liefen bereits vor über vier Jahren in Immendingen und der Umgebung an. Inzwischen sind die Ausgleichsmaßnahmen und Naturschutzprojekte so weit gediehen, dass das Unternehmen sie den Bürgern bei einer zweiten, erneut zweistündigen Tour zu unterschiedlichen Zielen vorstellen will. Aus erster Hand wird ein Einblick in die laufenden sowie die geplanten Naturschutzmaßnahmen gegeben.

Die Waldbegehung wird unter Führung von Dietmar Herold, Biologe am Umweltfachbüro Baader Konzept, Götz Crocoll, Forstsachverständiger, und Lothar Ulsamer, Leiter föderale und kommunale Projekte bei Daimler, stattfinden. Treffpunkt der Teilnehmer an der Waldbegehung ist das Daimler Projektbüro, Am Hattinger Weg 1, in Immendingen, also am ehemaligen Soldatenheim.

Für die Teilnahme an der Waldbegehung ist ein Fahrzeug notwendig, da die verschiedenen Routenpunkte angefahren werden müssen. Darüber hinaus bitten die Veranstalter aber auch, dass vor Ort möglichst Fahrgemeinschaften gebildet werden. Interessierte Bürger sollten gut zu Fuß unterwegs sein und wandergeeignete Schuhe sowie Bekleidung tragen, wird seitens Daimler betont. Interessenten können sich per Mail unter julia.krieg@daimler.com bis zum 20. Juni, 12 Uhr, anmelden. Für die Exkursion können die Veranstalter nur die ersten 25 Anmeldungen berücksichtigen.