Immendingen Minister lässt Immendinger Umgehungsplanung offen

Verkehrsminister Winfried Hermann legt sich in Antwort an Justizminister Wolf nicht fest.

„Personelle Kapazitäten“ beim Regierungspräsidium und „haushalterische Randbedingungen“ geben laut Landesverkehrsminister Winfried Hermann den Ausschlag dafür, wann die Planung für die Umgehung der B 311 beginnen kann. Hermann antwortete mit seinem Schreiben auf eine Anfrage von Justizminister Guido Wolf. Zuletzt hatte Bürgermeister Markus Hugger das Thema beim Neujahrsempfang angemahnt.

Wolf hatte sich mit einem Brief bezüglich des Vorhabens in seinem Wahlkreis bereits zuvor an Hermann gewandt. Wolf: „Konkret geht es um die Bundesstraße 311, die Ortsumfahrung Immendingen. Nachdem der Verkehrsausschuss des Bundestags nun getagt hat, wird die Straßenbaumaßnahme wohl im vordringlichen Bedarf verbleiben. Den Verantwortlichen vor Ort wurde seitens der Bundespolitik kommuniziert, dass damit nun das Land am Zug sei, die Planungen in die Hand zu nehmen“.

Deshalb wolle er sich nach dem aktuellen Stand und der konkreten Planungsperspektive erkundigen. Wolf: „Die Straßenbaumaßnahme wäre eine dringend notwendige Entlastung für die Immendinger Bevölkerung.“

Hermann informierte Wolf in seinem Antwortschreiben: „Der Bedarfsplan des Fernstraßenausbaugesetzes umfasst für Baden-Württemberg rund 9,5 Milliarden Euro für fest disponierte Projekte nach dem Vordringlichen Bedarf, weitere 3,4 Milliarden sind dem Weiteren Bedarf mit Planungsrecht und 600 Millionen Euro dem Weiteren Bedarf zugeordnet.“ Der Bedarfsplan 2030 enthalte keine Priorisierung. „Das insgesamt sehr hohe Projektvolumen kann nur sukzessive abgebaut werden,“ so Hermann. „Daher werden wir eine entsprechende Umsetzungskonzeption entwickeln.“ Die Ortsumfahrung Immendingen der B 311 sei laut dem am 2. Dezember 2016 vom Bundestag verabschiedeten Bedarfsplan 2030 im vordringlichen Bedarf eingestuft.

„Auf der Grundlage der Konzeption für die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans ist zu entscheiden, mit welchen Planungen unter Berücksichtigung der bei den Regierungspräsidien vorhandenen personellen Kapazitäten und der haushalterischen Randbedingungen in den nächsten Jahren begonnen werden kann. Die Ergebnisse hierzu sollen im Laufe des Jahres vorliegen“, schließt Hermann.