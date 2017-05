Immendingen Melde-Endspurt für Immendinger Ehrenamtstag

Für Auszeichnung durch Gemeinde können noch bis 21. Mai verdiente Immendinger angemeldet werden.

Wer sich im Ehrenamt engagiert, Preise für besondere Leistungen erhält oder den Namen der Gemeinde bei sportlichen Erfolgen nach außen trägt, hat ein Anrecht auf Auszeichnung beim "Tag des Ehrenamts", der am Dienstag, 18. Juli, zum dritten Mal stattfindet. Die verdienten Bürger müssen durch ihre Vereine und Organisationen bei der Gemeinde angemeldet werden. Der Endspurt für diese Anmeldung läuft jetzt.

"Es liegen bereits eine Anzahl von Anmeldungen vor allem aus dem sportlichen Bereich vor", erklärte Hauptamtsleiter Manuel Stärk auf Anfrage. Seit jeher macht vor allem die Sportlerehrung einen gewichtigen Anteil der Auszeichnungen aus. "Weitere Anmeldungen werden bis zum 21. Mai entgegengenommen", so Stärk. Die an die Gemeinde gemeldeten Bürger werden am 18. Juli bei einer Feier in der Aula durch Bürgermeister Markus Hugger mit Medaillen und Urkunden ausgezeichnet. 2016 waren es 71 Ehrungen, die im Rahmen des Ehrenamtstags durchgeführt wurden. Dabei gibt es Auszeichnungen für insgesamt vier Gruppen: Eine davon bilden die Blutspender, die mehrfach ihren Lebenssaft gespendet haben und vom DRK-Ortsverein gemeldet werden. Die Sportlerauszeichnung wird an erfolgreiche Einzelsportler und Mannschaften der Vereine in verschiedenen Meisterschaftsstufen sowie für hohe Einzelleistungen verliehen. Ferner zeichnet die Gemeinde auch Einwohner aus, die sich durch ihr langes ehrenamtliches Engagement (15 Jahre im engeren Vereinsvorstand) verdient gemacht oder sich bei besonderen Anlässen bewährt haben. Die Ehrung für zeitlich begrenztes Engagement kann auf sozialem, karitativem und kulturellem Gebiet, in der freien Jugendarbeit, Sportvereinen, Selbsthilfegruppen, bei Initiativen mit Personen mit Migrationshintergrund oder für ähnliche Aktivitäten erfolgen.

Immendingen würdigt zum Vierten Bürger, die im kulturellen Bereich, etwa bei Leistungswettbewerben wie jenen um das Musikerabzeichen oder um Feuerwehr- oder DRK-Abzeichen erfolgreich waren. Anmeldungen nimmt die Verwaltung unter der Rufnummer 07462/242 29 entgegen.