Immendingen Mehr Einfamilienhäuser im neuen Immendinger Baugebiet

Das mit besonderem dörflichem Charakter angelegte neue Wohngebiet "Am Freizeitzentrum" zwischen Immendingen und Zimmern wird zeitnah bereits 2017 durch einen Abschnitt erweitert, der zukunftsweisend ganz auf den aktuellen Bedarf abgestimmt ist.

Der Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung einen in Teilen geänderten, neuen Bebauungsplanentwurf, der nun auf den Verfahrensweg gebracht wird. Vorgesehen ist unter anderem, in dem Gebiet mehr Bauplätze für Einfamilienhäuser anstelle von ursprünglich geplanten Doppelhäusern auszuweisen. Insgesamt umfasst der zweite Abschnitt rund 15 Bauplätze für privates Wohnen.

Änderungen im zweiten Abschnitt: Erfahrungen mit der bisherigen Erschließung und aktuelle Entwicklungen sind nun aber der Grund, die anfängliche Bebauungsplanung zu ändern. Die vor kurzem genehmigte, hochwertige Frei- und Spielanlage am Amtenhauser Bach gibt den Anlass dafür, auf die im zweiten Bauabschnitt geplante Grünfläche inmitten des Baugebiets zu verzichten. Auch wegen der hohen Nachfrage nach Bauflächen sollen anstatt der Grünfläche zwei zusätzliche Bauplätze ausgewiesen werden. Wie Bürgermeister Markus Hugger bei der Beratung weiter erklärte, wolle man auf einzelne Bäume und auch auf Baumscheiben verzichten, die eine zu starke Einengung des Straßenraums bedeutet hätten.

Auf Grund der Nachfrage von Bauinteressenten lässt sich nach Auskunft der Gemeindeverwaltung außerdem mittlerweile einschätzen, dass von den Häuslebauern vor allem Grundstücke für Einfamilienhäuser nachgefragt werden. Daher soll der Anteil der Doppelhäuser im zweiten Bauabschnitt reduziert werden. Sechs ehemals für die Bebauung mit Doppelhäusern vorgesehene Grundstücke werden zu drei Einfamilienhaus-Grundstücken umgewandelt. Planung im vereinfachten Verfahren: Die Änderung des Bebauungsplans, der der Rat zustimmte, kann nun im vereinfachten Verfahren vorgenommen werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. Deshalb kann auf eine ganze Reihe zeitraubender Verfahrensschritte verzichtet werden. Da die "versiegelbare Fläche", also die Bauplätze, nicht die Grenze von 20 000 Quadratmetern überschreitet, sind für den zweiten Bauabschnitt des Wohngebiets auch keine Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Für das Gesamtprojekt mit Erschließung durch Wasser, Kanal und Straße sind im Haushaltsplan 2017 die Mittel bereitgestellt worden, so dass die Maßnahme 2017 anlaufen kann.



Freianlage am Bach

Zwischen dem Neubaugebiet "Am Freizeitzentrum II" und Zimmern entsteht 2017 für rund 450 000 Euro der dritte und bislang größte Mehrgenerationenpark im Gemeindegebiet. Geplant ist eine Wasser-, Spiel-, Sport- und Freizeitanlage am Amtenhauser Bach, die eine Verbindung zwischen dem neuen Wohngebiet und dem Zimmerer Altort schaffen soll, gleichzeitig aber auch Bewohnern der "Iltishalde" einen neuen Aufenthaltsbereich bietet und zudem quasi den "Vorgarten" des zukünftigen Bürgerhauses bildet. Die notwendigen Mittel für das Projekt sind im Haushaltsplan 2017 eingestellt worden.