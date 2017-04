Immendingen Mehr Bauland für Daimler-Standort Immendingen

Gemeinderat setzt neue Preise für Bauplätze fest. Immendingen und Zimmern wachsen zusammen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Noch einmal frischen Schub erhält das ansonsten rare Bauplatzangebot am Daimler-Standort Immendingen mit der Fertigstellung des zweiten Abschnitts des Baugebiets "Am Freizeitzentrum II". Der Gemeinderat legte bei seiner jüngsten Sitzung sowohl für diese Bauflächen als auch für weitere Bauplätze im Ortsteil Hattingen die Baugrundstückspreise fest. Da die Nachfrage groß ist, wurden die Kosten für die Immendinger Einfamilien- und Doppelhaus-Bauplätze angehoben. Als einen Grund dafür nannte Bürgermeister Markus Hugger unter anderem die hohe Qualität, die die Gemeinde bei diesen Baugrundstücken biete. Der erste Abschnitt des Baugebiets zwischen Immendingen und Zimmern wird bereits bebaut.

Erschließung fertig: Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes im Gebiet "Am Freizeitzentrum II" ist mittlerweile abgeschlossen. "Das ging alles mit einem Wahnsinnstempo", lobte Bürgermeister Markus Hugger das Bauunternehmen, das mit den Erschließungsarbeiten beauftraqgt war. Derzeit laufen die Vermessungsarbeiten für die Grundstücksbildungen. Auch die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt im Hattinger Baugebiet "Mauren- Erweiterung/West" wurden in der vorletzten Sitzung des Gemeinderates vergeben und sind aktuell angelaufen.

Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes im Gebiet "Am Freizeitzentrum II" ist mittlerweile abgeschlossen. "Das ging alles mit einem Wahnsinnstempo", lobte Bürgermeister Markus Hugger das Bauunternehmen, das mit den Erschließungsarbeiten beauftraqgt war. Derzeit laufen die Vermessungsarbeiten für die Grundstücksbildungen. Auch die Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt im Hattinger Baugebiet "Mauren- Erweiterung/West" wurden in der vorletzten Sitzung des Gemeinderates vergeben und sind aktuell angelaufen. Über 20 Bauplätze: Ab Sommer stehen in beiden Gebieten dann voraussichtlich die neuen Bauflächen zu Verfügung. Im zweiten Bauabschnitt "Am Freizeitzentrum II" werden 15 Wohnbauplätze zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie weitere Flächen im eingeschränkten Gewerbegebiet erschlossen. Im Ortsteil Hattingen entstehen durch die anstehenden Erschließungsmaßnahmen sieben weitere Wohnbauplätze. Ausstehend war noch die Festlegung des Grundstückspreises für den Verkauf der Bauplätze, mit der sich der Gemeinderat nun bei seiner jüngsten Sitzung befasste.

Ab Sommer stehen in beiden Gebieten dann voraussichtlich die neuen Bauflächen zu Verfügung. Im zweiten Bauabschnitt "Am Freizeitzentrum II" werden 15 Wohnbauplätze zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie weitere Flächen im eingeschränkten Gewerbegebiet erschlossen. Im Ortsteil Hattingen entstehen durch die anstehenden Erschließungsmaßnahmen sieben weitere Wohnbauplätze. Ausstehend war noch die Festlegung des Grundstückspreises für den Verkauf der Bauplätze, mit der sich der Gemeinderat nun bei seiner jüngsten Sitzung befasste. Grundstückspreis steigt: Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat den Grundstückspreis für die Wohnbauflächen im Gebiet "Am Freizeitzentrum II" in Zimmern auf 150 Euro je Quadratmeter festgelegt. Bei den Bauplätzen im ersten Bauabschnitt hatte der Preis noch 130 Euro je Quadratmeter betragen. "Es ist ein hochwertiges Baugebiet mit hohen Infrastruktur-Folgekosten," meinte Bürgermeister Markus Hugger. Er hielt es daher für legitim, "dass die Gemeinde eine gewisse Wertschöpfung daraus entnimmt." Von einer generellen Preisfestlegung für die Grundstücke im eingeschränkten Gewerbegebiet wurde abgesehen. Der Verkauf der Gewebeflächen erfolgt nach Einzelbeschluss des Gemeinderates.

Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat den Grundstückspreis für die Wohnbauflächen im Gebiet "Am Freizeitzentrum II" in Zimmern auf 150 Euro je Quadratmeter festgelegt. Bei den Bauplätzen im ersten Bauabschnitt hatte der Preis noch 130 Euro je Quadratmeter betragen. "Es ist ein hochwertiges Baugebiet mit hohen Infrastruktur-Folgekosten," meinte Bürgermeister Markus Hugger. Er hielt es daher für legitim, "dass die Gemeinde eine gewisse Wertschöpfung daraus entnimmt." Von einer generellen Preisfestlegung für die Grundstücke im eingeschränkten Gewerbegebiet wurde abgesehen. Der Verkauf der Gewebeflächen erfolgt nach Einzelbeschluss des Gemeinderates. Hattinger Sonderregelung: Der Bauplatzpreis im Baugebiet "Mauren-Erweiterung/West" in Hattingen wurde ebenfalls bei einer Enthaltung auf weiterhin 90 Euro je Quadratmeter festgelegt. Dieser Verkaufspreis ist der Tatsache geschuldet, dass sich die Bauplätze im Bereich des ehemaligen Erdablagerplatzes befinden. Wie es in der Sitzung hieß, hat dies zur Folge, dass bis in unterschiedliche Tiefen künstliche Auffüllungen vorgefunden werden, die sich nicht für eine Baugründung eignen. Da seitens der Gemeinde davon ausgegangen wird, dass daher auf die zukünftigen Bauherrn wie auch im ersten Abschnitt des Gebiets Mehrkosten durch die erhöhten Anforderungen an die Gründung zukommen, bleibt der Kaufpreis verbilligt.

Freianlage wertet auf

Für die Bauplätze in den beiden Abschnitten des Gebietes "Am Freizeitzentrum II" wird schon seit Beginn der Planung ein außergewöhnliches Umfeld geboten. Damit steigt die Wohnqualität . Attraktiv sein wird auch die unmittelbar in Richtung Zimmern anschließende Frei- und Spielanlage "Amtenhauser Bach". Sie erschließt die Grünflächen und den Bach für die Anwohner und bietet verschiedene Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Für die Verwirklichung des Projekts laufen derzeit die ersten Vorbereitungen. (feu)