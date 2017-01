Mauenheim Mauenheimer Radsportverein Edelweiß auf Erfolgskurs

Die engagierte Jugendarbeit trägt beim 260 Mitglieder zählenden Radsportvereins Edelweiß Mauenheim reiche Früchte. Diese erfreuliche Tatsache verdeutlichte die in der Generalversammlung von Fahrwart Dirk Böttcher gegebenen Berichte der Sportgruppen.

Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres war die Ausrichtung des Finales des Schmolke-Carbon-Cups. Die jungen Lizenzfahrer Hannes und Lorenz Tscherter und Jan Münzer konnten dabei tolle Platzierungen belegen. Die Nachwuchstalente kamen ferner beim Vier-Länder-Schüler-Cup in Breisach und der baden-württembergischen Straßenmeisterschaft in Singen auf vordere Plätze. Nils Böttcher erreichte beim Sparkassen-Nachwuchs-Cup in der Gesamtwertung den ersten Platz in seiner Altersklasse. Auf die Erfolge kann der Verein stolz sein.

Schriftführerin Stefanie Löffler berichtete detailliert über die Fülle von Aktivitäten im vergangenen Jahr. Einblick in die Finanzen gab Anita Keller. Über die aktive Jugendarbeit berichtete Stefanie Tscherter. Bei den positiven Berichten war die auf Vorschlag von Ortsvorsteher Michael Ilg erfolgte Entlastung nur eine Formsache.

Wechsel nach 22 Jahren

Bürgermeister-Stellvertreter Harald Jochum überbrachte die Grüße der Gemeinde und leitete die anstehenden Wahlen. Kathrin Zeisser, zweite Kassiererin, Jürgen Hartrampf, zweiter Fahrwart, Erich Henninger, zweiter Beisitzer und Stefanie Tscherter als zweite Jugendvertreterin wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neuer erster Fahrwart ist Jan Münzer und neuer Kassenprüfer Klaus Volkmer.

Die zweite Vorsitzende Sieglinde Hagmann stellte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger wurde Dirk Böttcher gewählt. Vorsitzender Michael Bürsner dankte insbesondere Sieglinde Hagmann für ihr verdienstvolles Wirken für den Verein in ihrer 22-jährigen Amtszeit in der Vorstandschaft. Sein Dank galt auch den Übungsleitern Stefanie Tscherter, Dirk Böttcher, Jacqueline Trolda, Christoph Gessler, Julia Dergan, Stefanie Löffler und Harald Leiber.