Mauenheim Mauenheimer Ortsgeschehen im Narrenfokus

Beim Radlerball kommt so manche lustige Begebenheit ans Tageslicht.

Mit dem Radlerball in der vollen Alpenblickhalle erlebte die Mauenheimer Saalfasnacht ihren Höhepunkt. Beim närrischen Spektakel am Montagabend präsentierten die Bühnenakteure Schlag auf Schlag ein fetziges Programm. Nach der Begrüßung durch Radlerboss Michael Bürsner kündigte Dirk Böttcher mit viel Witz die einzelnen Auftritte an, die ausnahmslos starken Beifall fanden. Schon zum Auftakt kam für den Tanz der Mädchensportgruppe als Piratenbräute, einstudiert von Stefanie Löffler und Julia Dergan, der Ruf „das war spitze“ aus dem närrischen Publikum. Die Zugabe wurde gerne gewährt. Die Fische mit Stefanie Tscherter überzeugten in ihren bunten Kostümen nicht nur mit ihrem Tanz, sondern verdeutlichten auch, dass sie akrobatisch in Hochform sind.

Die Damensportgruppe um Jacqueline Trolda hatte wieder genau hingeschaut und hingehört, was in Mauenheim so lief. Hervorragend getextet und mit Gesang und passender Musik begleitet, berichtete sie amüsant aus dem Dorfgeschehen. So bekommt der Gessler Franz den Umweltschutzpreis, weil er das Laub der Bäume im Garten und auf dem Friedhof auf einmal entfernen wollte und so lange schüttelte, bis kein Blatt mehr oben war. Oder im Engel kann man möglicherweise im Fass übernachten. Es gibt sogar Engelwein, ein Mauenheimer Himmelstropfen, der auch im Saal verteilt wurde. Lachsalven erzielte auch der einfallsreiche Sketsch der Landjugend „Der Morgen danach“ und die Zugabe über die in Bruch gegangene Liebesbeziehung. Mit dem in den Saal geschipperten U-Boot, verbunden mit viel Gaudi und Rhythmik, setzten die Mittwochsradler nach der Idee von Stefanie Löffler und Julia Dergan einen glänzenden Schlusspunkt unter das offizielle Programm.

Einer der weiteren Höhepunkte bildete die Kostümprämierung. Es gab vier Gewinnergruppen: Die Sponsbobs der Familien Dergan-Straub-Geißmeyer, die Schmidgassenfrösche, die RSV-Flotten von Kapitän Jacqueline und der Ortsobere Michael mit Bordbesatzung.