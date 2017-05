Immendingen Mauenheimer Firma Bürsner investiert in Auslagerung

Mauenheimer Firma Bürsner investiert in Auslagerung

Heizungs- und Sanitärfachbetrieb siedelt aus Mauenheimer Ortsmitte an peripheren Standort aus.

Drei Wochen noch, und die Firma Bürsner, Spezialist für Heizung, Sanitär, Lüftung und Solaranlagen, startet den Bau ihres neuen Betriebs-, Büro- und Lagergebäudes am Mauenheimer Ortsrand. Das 2014 im elterlichen Gebäude an der Schmiedgasse gegründete Unternehmen erhält für sein innovatives Neubauprojekt, Musterbeispiel einer Firmenauslagerung aus einem innerörtlichen, beengten Misch- und Wohngebiet, einen Zuschuss aus dem Entwicklungsproramm Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 115 485 Euro.

"Unser neues Gebäude entsteht an der Achse Tuttlingen-Mauenheim-Engen", sagt Firmeninhaber und Geschäftsführer Michael Bürsner. Der dynamische Chef will sein Unternehmen mit dem Neubau, der Anfang 2018 bezogen werden soll, deutlich voranbringen. Das gilt zum Einen für die Räumlichkeiten, zu denen neben den Betriebsräumen unter anderem Showroom (Ausstellungsraum) gehört, der neueste Technologien in Sachen Heizung sowie maßgeschneiderte Lösungen fürs individuelle Bad zeigt. "Der Heizungsraum steht bei uns im Fokus," betont Bürsner, Meister für Sanitär, Heizung und Lüftung.

Zum Anderen sei geplant, den Ausbildungsbereich des Betriebs, in dem derzeit sechs Festangestellte und ein Helfer tätig sind, weiter auszudehnen. Bürsner: "Neben einem Anlagenmechniker Sanitär, Heizung und Klima bilden wir dann auch eine Kauffrau für Büromanagement aus." Im Neubau plant der Firmenchef zudem öffentliche Veranstaltungen für Hausbesitzer und Häuslebauer, die rund um die Fachgebiete des Unternehmens informieren. "Wir werden in Zukunft regelmäßig Energiestammtische und Holzheiztage anbieten", so Bürsner.

Die vier Standbeine der jungen Firma bestehen aus den Bereichen Heizung mit Schwerpunkt Biomasse wie Holz- und Pelletsanlagen, Badsanierung mit Komplettlösungen, Lüftung sowie Solaralanlagenbau. Bürsner arbeitet auch mit der renommierten Firma Linde zusammen und übernimmt dabei die Verrohrung von deren Industriegasanlagen. Die gute Geschäftsentwicklung war einer der Gründe für die jetzt anstehende Expansion. Eine wesentliche Motivation sei nicht zuletzt von der Ansiedlung des Daimler Prüf- und Technologiezentrums in Immendingen ausgegangen, sagt Michael Bürsner: "Seit Daimler hier ist, gibt es einen Bauboom in Immendingen, von dem auch wir profitieren." Als besonders positiv bezeichnete der Firmenchef außerdem, die intensive Unterstützung, die er von der Gemeinde Immendingen und dem Wahlkreisabgeordneten Guido Wolf für sein Neubauprojekt erhalten habe.