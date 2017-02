Maskiert und bewaffnet: Unbekannte Täter überfallen Spielhalle in Immendingen

Zwei bislang unbekannte Täter haben nach ersten Angaben der Polizei am Freitag eine Spielhalle in Immendingen überfallen und die Anwesenden mit Pistolen leicht verletzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laut Polizeiangaben vom Samstag lief einer der maskierten Täter direkt auf eine 45-jährigen Angestellte zu und schlug ihr die Pistole auf die Nase. Dann holte er sich Bargeld aus der Kasse. Währenddessen stieß der zweite Täter einen Gast zu Boden und bedrohte ihn mit einer Waffe. Anschließend flüchteten die Räuber mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Angestellte und der Gast der Spielhalle wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Gegen Mitternacht in der Nacht auf Samstag wurde in Tuttlingen eine weitere Spielhalle überfallen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 21-Jährige beim Schließen der Halle von drei Männern überfallen und gezwungen, wieder zu öffnen. Daraufhin brach das Trio sechs Automaten auf und forderte die Angestellte unter Androhung von Schlägen mit einer Eisenstange zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Männer konnten mit mehreren hundert Euro flüchten. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, muss laut Polizei noch geklärt werden. Die Fahndung nach den Tätern dauert an.