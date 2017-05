Immendingen Martin Weißhaupt ist neuer Vorsitzender des Immendinger Narrenvereins Hewenschreck

Der Immendinger Narrenverein Hewenschreck hat einen neuen Vorsitzenden. Für Silke Schuler, die den Verein 19 Jahre erfolgreich geführt hatte, wurde Martin Weißhaupt zum Nachfolger gewählt

Martin Weißhaupt ist neuer Vorsitzender des Immendinger Narrenvereins Hewenschreck. Er wurde in der gut besuchten Jahreshauptversammlung einstimmig als Nachfolger von Silke Schuler gewählt, die 19 Jahre den Verein erfolgreich führte und wie angekündigt ihr Amt ebenso abgab wie ihre Stellvertreterin Karin Sterk. Neuer zweiter Vorsitzender ist Tobias Spegel. Durch den Rollentausch bei den von Christa Krebs geleiteten Teilneuwahlen bleiben sowohl Silke Schuler als auch Katrin Sterk dem Verein als Beisitzerinnen verbunden. Mit der Besetzung der Ämter hatte der Verein somit glücklicherweise keine Probleme.

In ihrem letzten Tätigkeitsbericht konnte Silke Schuler über eine „ Super – Fasnet“ mit einer starken Beteiligung, wie schon lange nicht mehr, verweisen. Die Aktiven haben sowohl die örtliche Fasnet als auch auswärtige Veranstaltungen bereichert. Zur Pflege der ohnehin hervorragenden Kameradschaft wurde eine Wanderung nach Bachzimmern unternommen. Der Verein zählt 63 Erwachsene und 28 Kinder im aktiven Bereich sowie 31 passive Mitglieder. In dem von Karin Sterk vorgetragenen Bericht der Schriftführerin Doreen Schechinger wurden die einzelnen Aktivitäten des Vereins deutlich. Einblick in die Finanzen gab Katrin De Giovanni, der Angela Ketterer eine sehr gute Kassenführung bescheinigte. Häswart Jörg Hofacker erstattete erstmals Bericht. Zur Ehrung stand für 15 Jahre Katharina Schaz an. Die jährliche Spende geht 2017 in Höhe von 333 Euro an das katholische Ferienlager. Für künftige Spenden wird die Hornenbergschule vorgemerkt.

Karin Sterk dankte der scheidenden Vorsitzenden mit anerkennenden Worten für ihr großartiges Engagement in den 19 Jahren und übereichte unter dem Beifall der Anwesenden als Geschenk ein Fotobuch und einen Hewi in Miniatur.

Als neuer Vorsitzender gab Martin Weißhaupt den Ausblick. Dieser beinhaltet eine Wanderung am 25. Juni, die erneute Teilnahme am Weihnachtsmarkt, den Hewi–Ball am 9. Februar 2018 mit dem Motto "Kino", sowie die Feier des 25-jährigen Bestehens am 16. Februar 2019.