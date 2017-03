Immendingen Manfred Danner aus Immendingen ist deutscher Vize-Meister

Der Leichtathlet holt die Silbermedaille bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften für Senioren in Erfurt.

Als Vizemeister im Weitsprung in der Altersklasse M60 kehrte Manfred Danner von den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Senioren aus Erfurt zurück. Der Leichtathlet ist ein Mitglied des Turnvereins Immendingen und schon seit Jahren erfolgreich bei verschiedensten Meisterschaften für den TV unterwegs. Beim aktuellen Wettkampf erzielte Manfred Danner zusätzlich einen vierten Platz in der Disziplin Dreisprung.

Erfahrungen sammeln, die Atmosphäre aufsaugen, eine vernünftige Leistung erzielen und auf eine gute Platzierung hoffen waren die Gedanken, die sich Danner sich laut eigenen Aussagen im Vorfeld seines Antretens bei einer Deutschen Meisterschaft gemacht hat. "Dass es am Schluss zu einem Sprung auf das zweithöchste Podium reichte sollte, war natürlich eine gelungene Überraschung bei meiner ersten Deutschen Meisterschaft," so der Immendinger Leichtathlet.

Er schildert die Ereignisse in Erfurt weiter: "Der spätere Sieger im Weitsprung setzte gleich im ersten Versuch mit 5,03 Meter eine richtige Duftmarke, an denen sich seine Konkurrenten bis zum Schluss die Zähne ausbissen. Es entwickelte sich aber zwischen drei Verfolgern ein harter Kampf um die verbleibenden Medaillen." Erst im letzten Versuch hatte Manfred Danner dann seinen Mitstreitern gegenüber mit vier, beziehungsweise sechs Zentimetern die (Nase) Ferse vorn.

In der zweiten Disziplin, dem Dreisprung, konnte das Immendinger Turnvereinsmitglied Manfred Danner einen sehr guten vierten Platz mit 9,72 Meter verbuchen. Trat er doch in einem starken Teilnehmerfeld selbst gegen Vizeweltmeister an. Danner: "Das freute mich in dieser für mich jungen Disziplin umso mehr, da es erst mein dritter Wettkampf im Dreisprung als Leichtathlet war."

Mit diesen beiden sehr guten Platzierungen kehrte Manfred Danner zufrieden heim. Bereits jetzt sieht er den Baden-Württembergischen Freiluft-Meisterschaften im Juni schon gespannt entgegen, an denen er die Farben des Turnvereins Immendingen erneut vertreten wird.