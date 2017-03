Immendingen Land fördert zwei Immendinger Projekte

Aus Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen Gelder für Gaststätten-Umwandlung und Betriebsauslagerung.

Erneut fördert das Land Baden-Württemberg 2017 aus seinem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zwei private Immendinger Projekte. Für die Umnutzung einer ehemaligen Ippinger Gaststätte in Wohnungen geht ein Zuschuss von 83 960 Euro an Marcel Speck.

Für die Auslagerung des Betriebs aus einer innerörtlichen Gemengelage in Mauenheim an den Ortsrand und den Neubau eines Betriebs-, Büro- und Lagergebäudes erhält die Firma Bürsner Sanitär- und Heizungsbau 115 485 Euro Fördermittel. Insgesamt fließen nach Informationen des Wahlkreisabgeordneten und Justizministers Guido Wolf rund zwei Millionen Euro in den Kreis Tuttlingen.

Der CDU-Politiker, der sich in Stuttgart für die Zuschüsse politisch eingesetzt hatte, äußerte sich erfreut darüber, dass mit diesen Geldern im Landkreis Tuttlingen nun sowohl kommunale als auch private sowie gewerbliche Maßnahmen durchgeführt werden können. Insgesamt handle es sich um Fördergelder in Höhe von 1,98 Millionen Euro. „Mit diesen Geldern leisten wir unseren Beitrag, dass Baden-Württemberg auch in Zukunft in der Fläche stark bleibt“, sagte Guido Wolf anlässlich der Bekanntgabe der Programmentscheidung im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.

Die meisten Projekte werden in diesem Jahr im Förderschwerpunkt Wohnen bezuschusst. „Damit fördern wir Projekte zur Aktivierung leerstehender Gebäude, zur Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse und gestalten attraktive Ortskerne,“ so Wolf. „Ich freue mich, dass mit dem Förderschwerpunkt Wohnen in diesem Jahr somit vor allem private Projekte bezuschusst werden. Auch einige kleiner und mittlere Unternehmen im Landkreis Tuttlingen profitieren vom Förderprogramm,“ so Wolf weiter.

„Wir wissen seit langem, dass es gerade diese Firmen sind, die seit Generationen an ihren Standorten produzieren und eine hohe Verbundenheit mit ihrer Region haben. Diese Unternehmen wollen wir gezielt unterstützen, da sie wichtige und verlässliche Arbeitgeber gerade auch im Ländlichen Raum sind,“ so Wolf.

Auch wenn in diesem Jahr der Förderschwerpunkt auf dem Bereich Wohnen lag, so kamen dennoch einige öffentliche Projekte der Städte und Gemeinden ebenfalls zum Zug.

Im Einzelnen fließen folgende Förderbeträge in die Städte und Gemeinden: Bärenthal (20 000 Euro), Balgheim (209 500 Euro), Buchheim (82 520 Euro), Dürbheim (32 600 Euro), Durchhausen (48 500 Euro), Egesheim (20 000 Euro), Emmingen-Liptingen (157 815 Euro), Fridingen (102 480 Euro), Frittlingen (130 605 Euro), Gunningen (14 600 Euro), Immendingen (199 445 Euro für die genannten beiden Projekte zusammen), Kolbingen (20 640 Euro), Mahlstetten (74 230 Euro), Mühlheim (142 340 Euro), Neuhausen ob Eck (291 137 Euro), Rietheim-Weilheim (60 920 Euro), Talheim (96 750 Euro), Tuttlingen (128 865 Euro) und Wehingen (58 570 Euro).