Immendingen Klares Bekenntnis zu Bürgerhaus in Zimmern

Immendinger Gemeinderat steht weiter zu dem Projekt. Keine Festlegung auf einen Realisierungs-Zeitraum.

Der Immendinger Gemeinderat steht hinter dem Bau eines Bürgerhauses für Zimmern, das am Standort an der Adamsgasse auf der Grundlage des Ergebnisses des Architektenwettbewerbs realisiert werden soll. Dieses klare Bekenntnis legte das Gremium am Montagabend vor einer großen Zuhörerkulisse von Zimmerer Bürgern ein weiteres Mal ab. Bürgermeister Markus Hugger und die Gemeinderäte folgten mit dem Beschluss einer Bitte des Fördervereins Bürgerhaus Zimmern, nach dessen Statuten nach fünf Jahren überprüft werden sollte, ob der Fortbestand des Vereins noch Sinn macht. Trotz der klaren Zustimmung zu der Maßnahme legte man sich aber nicht auf einen Realisierungzeitraum oder eine Priorisierungsliste für Gemeindeprojekte fest.

Leader-Programm gab den Ausschlag: Es war das Förderprogramm "Leader", das vor gut fünf Jahren den Ausschlag für den Wunsch der Zimmerer nach einem eigenen Bürgerhaus gab. In der Folge wurde ein Architektenwettbewerb mit drei Architekturbüros zur Planung eines solchen Projekts durchgeführt. Um das Bürgerhaus im Bewusstsein zu halten, es zu fördern und Spendengelder zu sammeln gründeten die Zimmerer zudem den Förderverein. Die beiden Vorsitzenden Martin Schilling und Hanns-Henno Hierl hatten der Gemeinde nun aktuell mitgeteilt, dass der Fortbestand des Fördervereins Bürgerhaus Zimmern aus ihrer Sicht nur Sinn mache, wenn die Gemeinde das Projekt grundsätzlich befürworte.

Der Planentwurf

Laut des beim Architekten-Wettbewerb ausgewählten Planentwurfs wird das neue Zimmerer Bürgerhaus an der Adamsgasse als Langhaus mit Satteldach im nördlichen Bereich des Grundstücks in attraktiver und repräsentativer Lage zur Bundesstraße und parallel zum Amtenhauser Bach erstellt. Saal und Foyer werden zum Bach ausgerichtet. Neben dem Erdgeschoss mit großem Saal (162 Sitzplätze mit Tischen, 225 Sitzplätze bei reiner Bestuhlung), Bühne, Foyer, Küche, Behinderten-WC und Stuhllager gibt es ein Obergeschoss mit Galerie (nur für Regie, nicht für Besucher), mit Herren- und Damen-WCs sowie Putz- und Technikräumen. Die in Auftrag gegebene Freianlage Amtenhauser Talbach grenzt an das Projekt an. (feu)