Geisingen/Immendingen Kaputtmacher demolieren Scheiben, Reklame und Autos

In mehreren Fällen haben Kaputtmacher in der Region Immendingen/Geisingen in den letzten Tagen ihr Unwesen getrieben. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen der sinnlosen Zerstörungswut.

Auf dem Park und Ride-Parkplatz, an der Anschlussstelle zur Autobahn 81, hat ein unbekannter Täter bereits am Sonntag, zwischen 12.40 und 19 Uhr, ein Auto auf beiden Seiten zerkratzt. Am Mercedes der C-Klasse entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Unbekannte Täter, die am Montag, kurz vor Mitternacht, mit Steinen ihr Unwesen getrieben haben, sind für eine beschädigte Leuchtreklame in Immendingen und kaputte Scheiben verantwortlich. Zunächst wurde die Leuchtreklame des Lebensmittelmarktes an der Straße "Am Freizeitzentrum" zerstört. Doch damit nicht genug. Auch zwei Scheiben des Abstellplatzes für Einkaufswagen wurden mit Steinen zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Ein unbekannter Täter hat am Dienstag das rechte Rücklicht eines auf dem Parkplatz eines Spielcasinos an der Schwarzwaldstraße abgestellten Skoda Octavias eingeschlagen. Der rundherum mit Reklame für die Spielothek beklebte Skoda parkte dort im Zeitraum zwischen 9 und 14 Uhr, als sich der Unbekannte an dem Wagen zu schaffen machte. Die Polizei in Immendingen nimmt unter der Telefonnummer 07462/946 415 Hinweise von Zeugen zu den Beschädigungen entgegen. Hinweise können auch bei der Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/9410 abgegeben werden.