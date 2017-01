Immendingen Junges Team führt Immendinger Gemeindemusiker

Generationswechsel bei erstmaliger Teilneuwahl. Vorstandsspitze durch Pascal Stieb und MaximilianAbert ergänzt.

Pascal Stieb ist neuer stellvertretender Geschäftsführender Vorsitzender der Gemeindemusikkapelle. Maximilian Abert übernimmt künftig die Aufgabe des Kassierers. Mit der Neuwahl vollzogen die Gemeindemusiker am Samstagabend einen Generationenwechsel in ihrem Vorstand. Die langjährigen Vorgänger der neuen Amtsinhaber, Berthold Zaczyk und Ralf Birk, wurden bei der Jahreshauptversammlung verabschiedet. An der Spitze des Vorstands bleibt neben dem Kraft Amts tätigen Vorsitzenden Bürgermeister Markus Hugger weiterhin Christian Schol als Geschäftsführender Vorsitzender (32, Industriemechaniker). Durch motiviertere Probenbesuche will die Kapelle 2017 ihr hohes musikalisches Niveau noch weiter verbessern.

40 Musiker hatten viel zu tun: Für die Bereitschaft aktiv mitzumachen, auch in einem Jahr der vielen Herausforderungen wie das Eventjahr 2016, dankte Vorsitzender Bürgermeister Markus Hugger zu Beginn der Versammlung allen Musikern. Die Gemeindemusikkapelle sei ein Aushängeschild, auf das die Gemeinde stolz sein könne. Geschäftsführer Christian Schol berichtete, dass der Kapelle derzeit 40 aktive Musiker angehören. 14 Kinder und Jugendliche seien bei der Musikschule Tuttlingen in musikalischer Ausbildung. 2016 sei mit dem ersten als musikalischer und gesellschaftlicher Event angelegten Tanz in den Mai, der Gewerbeausstellung, dem Schlossfest, dem Galaabend der Blasmusik und vielen weiteren Auftritten ein sehr arbeitsreiches Jahr gewesen.

Erstmals Teilneuwahl zum Vorstand: Bei den ersten laut neuer Satzung durchgeführten Teilneuwahlen wurde Pascal Stieb zum neuen stellvertretenden Geschäftsführenden Vorsitzenden und Maximilian Abert zum neuen Kassierer der Musiker gewählt. Neue Beisitzer sind Klaus Volkmer und Christine Sütterlin. Klaren Nachholbedarf beim Probenfleiß eröffnete die von Berthold Zaczyk vorgelegte Probenstatistik. 2017 stehen den Musikern wieder ganze Anzahl Termine ins Haus, die zum Abschluss der Versammlung vorgestellt wurden.

Erfolg mit Aktionen

Im großen Terminkalender 2017 der Gemeindemusikkapelle Immendingen sollen zwei erfolgreich neu etablierte Veranstaltungen ihren Stellenwert weiterhin behalten: Der Tanz in den Mai, dem einen kurzes, attraktives Konzert mit Vorstellung des Sommerprogramms vorausgeht, wurde 2016 erstmals in der neuen Form ausgerichtet, sehr gut angenommen und findet nun erneut am Sonntag, 30. April, in der Donauhalle statt. Das Musikfest auf dem Schulhof, eine gelungene neue Aktion im Jahr 2015, wird dieses Jahr am Wochenende 22. und 23. Juli durchgeführt. (feu)