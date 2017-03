Immendingen Jugendreferat Immendingen/Geisingen fördert kulturelle Initiativen

Jugendreferent Wolfgang Weber sucht junge Leute mit Ideen für Projekte im Bereich Kultur.

Finanzielle Unterstützung der Jugendstiftung Baden-Württemberg können Jugendliche aus Immendingen und Geisingen erhalten, die Ideen für ein Kulturprojekt haben. Darauf hat jetzt Jugendreferent Wolfgang Weber aufmerksam gemacht. Weber, der die Jugendbetreuung seit Anfang des Jahres für den Gemeindeverwaltungsverband Immendingen/Geisingen übernommen hat, hofft auf Initiativen aus der Region.

Gesucht wird eine Gruppe von jungen Menschen, die eine Aktion im Bereich Kultur starten wollen. "Die jungen Leute können zum Beispiel einen Rap-Battle auf die Beine stellen, ein Kunstprojekt entwickeln, einen Kurzfilm drehen oder eine andere Vision verwirklichen", so Jugendreferent Weber. "Dann können wir sie mit einer kleinen Finanzspritze unterstützen", betont er. Die Jugendstiftung Baden-Württemberg habe der Jugendarbeit im Landkreis Gelder zur Verfügung gestellt, so dass die Finanzierung gesichert sei.

"Bis zu 800 Euro können pro Jugendinitiative ausbezahlen werden", stellt der Jugendreferent in Aussicht. Zwei Projekte zum genannten Thema wurden seinen Aussagen zufolge im Landkreis Tuttlingen bereits umgesetzt. Wolfgang Weber fordert die Jugendlichen in seinem Zuständigkeitsbereich auf: "Egal ob ihr erst eine Idee habt oder schon mitten in den Vorbereitungen steckt, meldet euch. Wir beraten euch gerne und erklären euch, wie ihr an das Geld kommt."

Anmelden können sich interessierte Jugendgruppen aus dem Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands bei Jugendreferent Wolfgang Weber, Telefon 0174/6945355 oder unter der E-Mail-Adresse jugendreferat@gmx.de.