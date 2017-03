Hattingen Jugendkapelle als Hattinger Aushängeschild

Musikverein Hattingen bilanziert erfolgreiche Jugendarbeit. Jennifer Schlesinger folgt auf Martina Sterk als Kassiererin.

Eine erfolgreiche Jugendarbeit kann der Musikverein Hattingen vorweisen, die beachtliche Früchte trägt. Bei mehreren Auftritten haben die 17 Nachwuchsmusiker mit Jennifer Schlesinger überzeugt, so auch beim Weihnachtskonzert. "Meine größte Freude in Bezug auf den Musikverein ist die tolle Entwicklung der Jugendkapelle. Wir werden auch 2017 die Jugendarbeit als Zukunft des Vereins ganz groß auf die Fahne schreiben“, sagte Vorsitzender Stefan Letzgus in der Generalversammlung. Diesen Bestrebungen dient auch die in der Versammlung beschlossene Satzungsänderung.

Wie Jugendleiterin Anna-Lena Sterk berichtete, befinden sich sechs Kinder in der musikalischen Früherziehung, je drei lernen Blockflöte beziehungsweise Melodika. Aus beruflichen Gründen können sie und ihre Stellvertreterin Sabrina Lohrer die Aufgabe nicht weiterführen. Sie wurden mit Dank verabschiedet.

Stefan Letzgus konnte in seinem Bericht ein an Aktivitäten reiches Jahr 2016 bilanzieren. Mit 19 Auftritten und 42 Proben waren die Aktiven wieder stark gefordert. Zu den Höhepunkten zählten die Wiedereröffnung der Witthohhalle, der Auftritt im Europapark, das Scheunenfest, bei dem man sowohl musikalisch als auch kulinarisch den Geschmack der Besucher traf und das Weihnachtskonzert. Sieben Musiker haben 90 Prozent aller Termine belegt. Aktuell zählt der Verein 198 Mitglieder, 71 aktive, 85 passive und 42 Ehrenmitglieder bei einem Durchschnittsalter von 29 Jahren.

Der Bericht der Dirigentin Kathrin Häusler verdeutlichte, dass der Verein auch musikalisch gut aufgestellt ist. Den Kassenbericht gab nach 25 Jahren letztmals Martina Sterk. Sie wurde mit herzlichen Worten des Dankes verabschiedet. Ortsvorsteher Roland Leiber dankte dem Verein für seine Leistungen für das kulturelle Leben in Hattingen. Unter seiner Leitung wurden in ihren Ämtern bestätigt: stellvertretender Vorsitzender Eugen Hensler, die Beisitzer Herbert Hensler, Claus-Werner Schmid und Jürgen Hartmann sowie Kassenprüfer Ulrich Speck. Neue Kassiererin ist Jennifer Schlesinger.