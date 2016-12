Immendingen Jahresrückblick 2016: Garnison Immendingen wird zum Wirtschaftsstandort

Letzte Soldaten verlassen Immendingen im März. Im Daimler-Prüfzentrum laufen erste Tests an.

Ein Jahr des Umbruchs neigt sich dem Ende zu: Seit 1958 bekannte Garnisonsgemeinde, nimmt für den Ort der Wandel zum Wirtschaftsstandort 2016 im wahrsten Sinn des Wortes "Fahrt" auf. Die einstige Kaserne ist jetzt im Eigentum von Daimler und das neue Prüf- und Technologiezentrum des Autobauers wird zügig realisiert. Damit einher gehen gravierende, strukturelle Veränderungen innerhalb der Gemeinde. Noch am Jahresbeginn gab es ein gewisses Bangen, dass die Übernahme der Kaserne durch Daimler reibungslos ablaufen könnte, denn zu diesem Zeitpunkt war ein großer Bereich des Militärareals mit Flüchtlingen belegt. So schnell wie sie gekommen waren, so rasch verließen sie schließlich Immendingen auch wieder und Ministerpräsident Winfried Kretschmann hielt sein schriftlich gegebenes Wort, dass die vorübergehende Nutzung der Kaserne als bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle der Übergabe an Daimler nicht im Wege stehen würde. Ein denkwürdiger Moment in der Gemeindegeschichte war der Abzug der letzten verbliebenen Soldaten des Artilleriebataillions 295 aus der Kaserne in den ersten Märztagen 2016. In zwei großen Fahrzeugmärschen verließen rund 40 Panzerhaubitzen, Raketenwerfer, Schützen- und Bergepanzer sowie Mannschafts-Transportfahrzeuge die Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne in Richtung Stetten a. k. M. Anschließend wurde nach dem Standortübungsplatz auch die Kaserne in Etappen durch Daimler übernommen.