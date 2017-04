Ippingen Ippinger Windräder sollen sich ab Oktober drehen

Bürger informieren sich bei Ippinger Ortschaftsratssitzung über den Terminplan der Bauarbeiten am Amtenhauser Berg.

Mit dem Bau der Windenergieanlage auf dem Amtenhauser Berg geht es voran. Bereits seit einigen Tagen werden auf der im Winter abgeholzten Fläche die Wurzelstöcke aus dem Boden geholt. Wie Julia Wolf, Projektmanagerin des Bauträgers, der Juwi-Gruppe aus Wörrstadt, in der gut besuchten Ortschaftsratssitzung berichtete, laufen bereits nach Ostern die Bauarbeiten mit der Schaffung der Zufahrt an.

Der Bau der fünf Windräder, die nach Inbetriebnahme 11 000 Haushalte mit Strom versorgen können, erfordert enorme Transportleistungen. Allein für die drei Meter tiefen Fundamente werden 80 Tonnen Stahl und 700 Kubikmeter Beton benötigt. Hinzu kommen die aufwändige Baustelleneinrichtung mit Schwerlastkränen und schließlich die tonnenschweren Komponenten für die 200 Meter hohen Windräder.

Um mit den Transportfahrzeugen zur Baustelle zu gelangen und nicht durch den Ort fahren zu müssen, wird von der Kreisstraße unterhalb des Ippinger Rückhaltebeckens das Tal mit einer 4,5 Meter breiten Straße durchquert. Die entsprechenden Verträge mit den Grundstückseigentümern sind abgeschlossen. Bis auf das Anschlussstück wird die Straße in Schotterbauweise hergestellt. Diese Anfahrt, Bypass genannt, bleibt während der ganzen Betriebszeit der Windräder dauerhaft bestehen. In Fortsetzung werden die Waldwege bis zur Baustelle schwerlastfähig ertüchtigt und die Radien ausgebaut. Voraussichtlich ab Mai erfolgt der Tiefbau für die Windräder. Alsbald wird das Stromeinspeisekabel mit 9000 Meter Länge verlegt. Dieses verläuft von der Anlage durch das Amtenhauser Tal, hinter dem Schotterwerk vorbei, quert die Autobahn und die Eisenbahn mit Anschluss an das Geisinger Umspannwerk.

Voraussichtlich ab Ende August werden die großen Kräne in Einzelteilen angeliefert und auf der Baustelle zusammen gebaut, damit in der Folge mit einzelnen Komponenten für die Türme aufeinander gesetzt, das Maschinenhaus angebracht und schließlich die 60 Meter langen Rotorblätter montiert werden können. Der Antransport der Bauteile, der vorwiegend nachts erfolgt, ist nicht unproblematisch. Dies gilt insbesondere für die 60 Meter langen Rotorblätter aus einem Stück. "Vorgesehen ist, dass die Schwerlastfahrzeuge ab der Autobahnausfahrt Geisingen auf der B 311 zunächst bis nach Möhringen fahren, auf der dortigen Umgehungsstraße in die Angerstraße zurückzustoßen um auf der Rückfahrt den Immendinger Kreisverkehr passieren zu können und so über die Kreisstraße zur geschaffenen Zufahrtsstraße kommen", so Wolf. Die Inbetriebnahme der Windräder ist ab Mitte Oktober zunächst im Probebetrieb vorgesehen. In der Folge wird die Renaturierung der nicht mehr benötigten Flächen vorgenommen.

Ein insbesondere von Zuhörer Gregor Labor in der Sitzung vorgetragenes Anliegen war, die neue Straße durch das Tal unter anderem auch für den Holzabtransport freizugeben, Ortsvorsteher Christian Butschle und die Ortschaftsräte sagten zu, sich hierfür einzusetzen.