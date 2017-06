Immendingen Ippinger Waldfest lockt an Pfingsten

Das Festzelt und die Kaffeestube stehen und auch die Sänger des Ippinger Männergesangverein "Sängerlust" sind bereit für ihren jährlichen Höhepunkt, das Waldfest auf dem Lindenberg an Pfingsten.

Eröffnet wird das Fest am Pfingstsonntag, nach dem Gottesdienst im Festzelt, zum Frühschoppen mit den Polka Rebellen, die mit ihrer Blasmusik zu einer zünftigen Gaudi einladen. Ab 15 Uhr findet das Freundschaftssingen mit dem Männergesangverein Eintracht aus Leipferdingen statt, dem die Ippinger Männer und der Projektchor folgen. Ab 20 Uhr startet die "Nacht in Tracht" mit der Partypowerband "Bodensee-Power". "Zum ersten Mal in der Geschichte des Ippinger Pfingstfestes wartet Bier vom Fass auf die Besucher.", so der Vereinsvorsitzende Armin Zeller. Am Pfingstmontag spielen ab 11 Uhr die "Porsche Musikanten" aus Behla, ab 14 Uhr findet das traditionelle Pfundsägen statt und zum Festausklang sorgen die "Eschbacher Heimatmusikanten" für die musikalische Unterhaltung.