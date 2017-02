Ippingen Ippinger Sängerfasnet mit hohem Gaudifaktor

Die Saalfasnet erlebt mit einem tollem Programmabend ihren ersten Höhepunkt.

Zu einem Männergesangverein gehört das Singen wie die Luft zum Atmen und das zeigt der gemeine Ippinger an Fastnacht am liebsten in Form von Trinkliedern, sehr zur Freude des Publikums in der Lindenberghalle. „Ein kühles helles Blondes“, sangen die Ippinger Sänger an ihrem Fasnetsabend im Fuhrmannskittel. Sie sangen von Enzian, Grappa und Jackie Cola und dass sie gerne für einen ordentlichen Schnaps auf Schokolade verzichten, da diese ja eh fett mache. Auch wenn regelmäßig am Sonntag die Erinnerung fehle, sangen sie sich gerne und zum Vergnügen der Narren im Saal in einem Potpourri durch die verschiedenen Schnapssorten, wobei auch die Witze in den Sangespausen nicht fehlen durften. Für Witze in den Programmpausen sorgte Prinz Hubert, die Legende von Ippingen. Ein psychiatrischer Masseur, alias Markus Zeller, stellte fest, dass die Bekloppten nicht aussterben und massierte dann im Dreivierteltakt. Armin Grölemeyer begeisterte das Publikum mit „Was soll das“ und Lioba Manger scheiterte als Noah beim Bauen einer neuen Arche an den deutschen Behörden.

Hubi Kuhn und Matze Kleidermann sorgten mit ihrem Klavierkonzert für einen Angriff auf die Lachmuskeln. Sie hatten sich die Hände im Klavierdeckel eingeklemmt, aber zum Glück kann der Mann auf andere Mittel zurückgreifen und dabei nur hoffen, dass der Deckel diesmal oben bleibt.

Zwei waschechte Gorillas, welche das Publikum ärgerten, kündigten den Auftritt der Sängerfrauen an, die auf der Bühne angekommen erst für vollkommene Ruhe im Saal sorgten, wobei aber nach ihrem Tanz in tollen Kostümen mit federbesetztem Kopfschmuck frenetischer Beifall ausbrach und sie nicht ohne eine Zugabe von der Bühne durften.

Biberjäger Gerry aus dem Tal hielt so manchem einen Spiegel vor und schimpfte über die Abholzung der Wälder durch Biber, wegen Windrädern und vor allem durch Brennholzhändler und sinnierte über Landfrauentunnel, Kreisverkehre und beendeten Karrieren im Landfrauenverein.

Am Ende des Programmabends begeisterten die männlichen Synchronschwimmer im eigens aufgebauten Schwimmbecken, zeigten Waschbrett- und Waschbärbauch und kämpften mit Haien und Baywatchromantik – einfach zum Schießen. Ein toller Fasnetsabend, bei welchem auch die Muntermacher für die richtige Musik bis in die frühen Morgenstunden sorgten.