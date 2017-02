Ippingen Ippinger Landjugend im Ort und im Kreis aktiv

Neue Gesichter im Vorstand des Ippinger Vereins. Gruppenraum soll renoviert werden.

In ihrem ersten Bericht als Schriftführerin der Ippinger Landjugend blickte Chantale Mink bei der Jahreshauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr 2016 zurück, welches traditionsgemäß mit der Neujahrswanderung nach Bachzimmern eingeläutet wurde. Auch an die Teilnahme an der Sonnwendfeier, am Sport- und Spielwochenende und dem Erntedankfest, alljährliche Veranstaltungen der Landjugenden im Kreis, erinnerten sich die 62 aktiven Ippinger Mitglieder gern. In Bildern können sie dies in einem Fotobuch noch einmal sehen, zu welchem Caroline Nopper die lustigen Schnappschüsse beigetragen hat.

Dass die Ippinger Landjugend immer für ein Fest zu haben ist, vor allem auch wenn es um fleißige Helfer bei Aufbau und Bewirtung geht, zeigte auch die gut gefüllte Kasse, die auf ein "super Jahr" zurückblicken ließ, wie Kassiererin Luisa Lücke in ihrem Bericht aufzeigen konnte. So konnten dank vieler Arbeitsstunden auch viele Veranstaltungen des Vereins bezuschusst werden, wie beispielsweise das gemeinsame Wochenende auf dem Wolfhof oder der Jahresausflug nach Dresden.

"Ich habe großen Respekt und Anerkennung für die Arbeit der Ippinger Landjugend und finde es toll, dass ihr so eine gute Gemeinschaft seid und Kameradschaft lebt, dass sich junge Menschen so einbringen", sagte Bürgermeister Markus Hugger, der zur Jahreshauptversammlung gekommen war.

Bei den Neuwahlen, die in diesem Jahr anstanden, konnte zum ersten Mal, nach einer Satzungsänderung im vergangenen Jahr, per Handzeichen gewählt werden, falls der zu Wählende damit einverstanden ist. Diese Wahlen gingen dann auch ziemlich schnell über die Bühne.

Nachdem Matthias Kaltenbach nach sechs Jahren Mitarbeit im Vorstand sein Amt im Team zur Verfügung stellte, konnte komplikationslos Adrian Riegger auf diesen Posten gewählt werden. Sein Amt als Pressewart übernahm Caroline Nopper, deren Amt als Beisitzer Denise Pottin. Weiterhin konnten Niklas Zeller und Selina Lücke als Mitglieder im Vorstandsteam in ihren Ämtern bestätigt werden, genauso wie Kassiererin Luisa Lücke. Ortsvorsteher Christina Butschle, der die Wahl leitete, bedankte sich mit den Worten "Machet weiter so" bei der Landjugend.

Der nächste Termin der Ippinger Landjugend wird ihre Fasnet am Rosenmontag sein, die am Nachmittag mit der Kinderfasnet beginnt und am Abend mit dem Rosenmontagsball unter dem Motto "Bauernhof – Krawall im Stall" ihren Höhepunkt erreicht.

Im neuen Jahr möchte die Landjugend einiges in ihren Gruppenraum investieren. Dieser soll komplett renoviert werden, um so auch wieder mehr gemeinsame Gruppenabende stattfinden zu lassen.