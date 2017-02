Immendingen/Ippingen Ippinger Landfrauenfasnet mit einem irren Programm

"In der Irrenanstalt sind alle irre" – den Ippinger Landfrauen fiel zu ihrem Motto "Ir(r)land" eine Menge ein und auch die Lindenberghalle war voll mit entsprechend irren Narren gefüllt.

Das Schaf Alma, alias Regina Koßbiel, und Barbara Zeller als Bauer Heinrich führten mit Witz und Mäh-Mäh durch das Programm der Landfrauenfasnet. Mit Irish Pub und stilechter Schafherde auf der Bühne sorgte auch das begeisterte Publikum im Saal für Mottotreue, wo sich irre irische Könige und Elfen, Hirten, Schäfchen und Kühe tummelten. Aber auch viele Gäste aus Irrland waren zu erkennen, denen man ansah, dass sie extra für den Abend der Landfrauen aus dem Alltag ausgebrochen sind und sich hier unter Gleichgesinnten und mit strapazierten Lachmuskeln sehr wohl fühlten.

"Amore, amore", aus Zimmern kam venezianische Folklore mit den Landfrauen, die in tollen Kostümen tanzten.

Die Kelly Family reiste aus Irland an und hatte zu guter letzt solch einen Spaß auf der Bühne, welcher auch sofort auf das Publikum übersprang. Wobei der Zuschauer aber bald feststellen musste, dass die Kellys ganz schön irre sind. Irische Feen tanzten mit bunten Kugeln im Schwarzlicht auf der Bühne. Genauso wie zehn kleine irische Trolle, die erst wegen zu viel Alkoholkonsum von der Bühne kippten, aber pünktlich zur Fasnacht wieder aufwachten, um als waschechte irische Tanztrolle das Ippinger Publikum zu begeistern.

Schäfchen und ein Irischer Pub

Im Irish Pub auf der Bühne gab es viel Klatsch und Tratsch auszutauschen, Mac Hall und Mac Kalt fachsimpelten über verstorbene Schafe, bevor im Pub richtig gebechert wurde, wovon die irren Narren in der Lindenberghalle sichtlich begeistert waren. Auch fünf Schäfchen wussten beim Suchen nach grünen Halmen einiges über das vergangene Jahr in Ippingen zu berichten und hüpften dann um ihren Bauern Heinrich herum, der spontan auf die Bühne geholt wurde. Am Ende des irischen Abends fieberten die Landfrauen schon dem Höhepunkt ihres Programms entgegen, einem wunderschönen Stepdance, in tollen Kostümen, der wirkte, als ob sie gerade vom Tanzunterricht in Irland eingeflogen worden sind und das Publikum auch dringend eine Zugabe forderte, die gerne geleistet wurde. Am Ende des Abends, nach der traditionellen Polonaise der Akteure durch die Halle, sorgten die "Donewagges" aus Möhringen mit ihrer Guggemusik für Stimmung bei den irren Ippinger Narren.