Tuttlingen/Immendingen Interessante Führung bei Immendingen: Wo die Donau versickert

Eine Interessante Führung bei Immendingen bietet Donauversickerungsexperte am Samstag an: Eine Tour dorthin, wo die Donau versickert

Tuttlingen/Immendingen – Ein besonderes Naturphänomen ist die Donauversinkung bei Immendingen, die immer wieder viele Interessierte anlockt und auch gefragte Anlaufstelle für Naturfreunde ist. Wanderführer und Donauversickerungsexperte Herwig Martin wandert am Samstag, 8. Juli, um 14 Uhr mit allen Interessierten zu den Schlucklöchern an der Donauversickerung. Momentan ist das Flussbett trocken und kann ein ganzes Stück durchwandert werden. Entlang des parallel zur Donau verlaufenden Waldwegs aus gibt es viel zu sehen und zu spüren. Herwig Martin hat auch wieder die eine oder andere Anekdote zur Donauversickerung mit im Gepäck. Um 14 Uhr startet die Führung am Samstag, 8. Juli, an der Furt auf Möhringer Seite der Donauversickerung (Richtung Hattingen) beim Parkplatz. Zunächst gibt es eine kurze Einführung zur Geologie, dann wird man zu den Versickerungsstellen geführt. Da das Gelände nicht ganz eben ist, wird festes Schuhwerk empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 4,50 Euro. Kinder nehmen kostenfrei an der Führung teil. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

