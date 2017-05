Immendingen Immendinger und Geisinger Realschüler auf Daimler-Exkursion

Zwei achte Klassen besuchen Prüfzentrum in Immendingen. Thema Nachhaltigkeit im Wald mit Förstern gemeinsam erörtert.

Einen Unterrichtstag der völlig anderen Art erlebten am Montag 40 Schüler der Klassen 8a und 8b der Reischach-Realschule. Die Jugendlichen, Realschulrektorin Monika Kienzle und vier weitere Lehrer besuchten die gigantische Baustelle des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums und erfuhren viel Neues über die Realisierung des 200-Millionen-Euro-Projekts, das Immendingen zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort gemacht hat. Nachdem sie sich im Schulunterricht mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst hatten, war für die Schüler auch eine Exkursion mit den Daimler-Fachleuten und zwei Revierleitern in den Wald beim Höwenegg von großem Interesse.

Zunächst vertauschten die Schüler am Montagmorgen ihr Klassenzimmer mit dem Daimler-Forum, wo sie gemeinsam mit ihrer Rektorin und den Lehrern Marcus Schupp, Daniela Waidmann, Kathrin Wagner und Gabriele Schupp eingangs erste Erläuterungen über das Daimler Prüf- und Technologiezentrum erhielten. Lothar Ulsamer ging kurz auf das Projekt und den derzeitigen Baustand ein. Diplom-Biologe Dietmar Herold vom Umweltbüro Baader-Konzept beschrieb Details der Umweltmaßnahmen, die Daimler als Ausgleich für die Eingriffe in die Natur vorgenommen hat. Schülerfragen: Auf den Besuch bei Daimler hatten sich die Schüler bei einen WVR-Projekt (Wirtschaft, Verwaltung, Recht) im Zusatzunterricht vorbereitet. Gleich zum Start im Daimlerforum stellten die Jugendlichen daher auch Fragen zum Prüfzentrum, etwa wer die Teststrecken geplant und gebaut hat, wie viele Gebäude neu durch Daimler erstellt werden müssen, was mit dem Abbruchmaterial der alten Gebäude geschieht, wie viele neue Bäume für einen gefällten Baum gepflanzt werden oder einfach, wie lange das Biologie-Studium von Dietmar Herold dauerte. Zentrales Thema des WVR-Projekts war die Nachhaltigkeit, die auch bei der weiteren Exkursion immer wieder zur Sprache kam.

Nach der Busfahrt auf die Baustelle des Prüfzentrums konnten sich die meisten der Schüler von der Besucherplattform aus erstmals ein Bild darüber machen, welches Großprojekt in Immendingen entsteht. Lothar Ulsamer gab Erläuterungen zu Themen wie Lärmschutz, geschätzte Baukosten des Prüfzentrums und zu den einzelnen, im Bau befindlichen Teststrecken. Angesprochen wurde auch die Nutzung ehemaliger Bunker als neuer Lebensraum für Fledermäuse oder eine "Rettungsaktion" für Laubfrösche, die sich unerwartet in großen Pfützen auf der Baustelle des Prüfzentrums angesiedelt hatten. Waldexkursion: Unter Führung der beiden Revierleiter Martin Schrenk und Berthold Schellhammer folgte eine Exkursion in ein Waldgebiet nahe des Höwenegg. In drei Gruppen erfuhren die Schüler anhand einer Beispielberechnung, wie eine nachhaltige Nutzungsmenge in einem Waldbestand bestimmt werden kann. Dafür rechneten die Schüler die Größe eines abgesteckten Waldgrundstücks aus, bestimmten die Anzahl, Durchmesser, Höhe und Holzvolumen der auf der Fläche befindlichen Bäume, deren Alter und die jährliche Nutzungsmenge. Schulleiterin Monika Kienzle dankte sowohl den Daimler-Fachleuten als auch den Forstrevierleitern für die ausgezeichnete Vorbereitung der lehrreichen Exkursion.

Rechenstunde im Wald

Mit Begeisterung beteiligten sich die Realschüler im Verlauf der Daimler-Exkursion an einem praktischen Rechenexperiment auf drei sonnendurchschienenen Waldstücken beim Höwenegg, das die Revierleiter Martin Schrenk und Berthold Schellhammer vorbereitet hatten. Sie bestimmten die nachhaltige Nutzungsmenge in einem Waldbestand. Fleißig wurden Bäume gezählt, Flächengrößen be- und umgerechnet und das Volumen eines Baums bestimmt. Am Ende hatten alle eine lehrreiche Rechenstunde im Wald erlebt. (feu)

Zeigen wasdie Autos können

Wichtiges Projektfür Immendingen

Nachhaltigkeitist unser Thema

Projekt bringtmehr Geschäfte

Max Weiler (14 Jahre), Klasse 8b aus Aulfingen: „Wir haben den Besuch im Daimler-Prüfzentrum im WVR-Unterricht (Wirtschaft, Verwaltung, Recht) vorbesprochen. Dort wurden Fragen für die Fachleute vorbereitet, die wir heute mitgebracht haben. Ich finde, es ist gut, dass ein solches Prüfzentrum gebaut wird, damit bei den Tests festgestellt werden kann, was die Autos alles können. Für Immendingen ist das Projekt wichtig, weil mehr Besucher in den Ort kommen. Den heutigen Tag im Daimler-Prüfzentrum habe ich sehr interessant gefunden.“ (feu)

Sina Heitzmann (14 Jahre), Klasse 8a aus Immendingen: „Ich finde, der Bau des Daimler-Prüfzentrum ist wichtig für Immendingen, weil neue Arbeitsplätze entstehen und es Impulse für die Wirtschaft im Ort gibt. Hier können neue Technologien für Autos entwickelt werden. Unser Besuch heute im Prüfzentrum war sehr lehrreich, weil wir auch vieles über die Maßnahmen erfahren haben, die Daimler für die Natur leistet. Die Förster haben uns Neues über den Wald und die Bäume erzählt und erklärt, wie ein Baum für die Holzgewinnung genutzt wird.“ (feu)

Korab Vokshi (13 Jahre), Klasse 8a aus Immendingen: „Wir haben uns bei unserem WVR-Projekt auf den heutigen Tag vorbereitet. Ich finde es interessant und wichtig, dass im Daimler-Prüfzentrum moderne Technik für Autos entwickelt wird, mit denen man mehr Sicherheit für die Autofahrer erreicht, wie etwa mit Assistenzsystemen. Es ist sehr nett, dass sich die Leute von Daimler und die Förster die Zeit nehmen, uns hier alles zu erklären. Auch die praktischen Beispiele zur Nachhaltigkeit beim Nutzen des Waldes wurden gut mit uns aufgearbeitet.“ (feu)

Rebekka Bausch (14 Jahre), Klasse 8a aus Ippingen: „Es war eine wichtige Entscheidung, dass Daimler nach Immendingen geholt wurde. Das bringt viel für die Weiterentwicklung der örtlichen Wirtschaft und das Ausbildungsplatzangebot. Ich freue mich auch, dass deswegen Edeka und „dm“ nach Immendingen gekommen sind. Unser Besuch war sehr interessant. Nicht jeder hat die Chance, das alles so gut erklärt zu bekommen wie wir heute von den Daimler-Fachleuten, einem Biologen und von zwei Förstern, die sich alle Zeit für uns genommen haben. (feu)