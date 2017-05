Immendingen Immendinger Willkommensschilder in neuem Design

Moderne Ortseingangstafeln statt Schwarzwaldstil geplant. Eigene Schilder für Ortsteile sollen Identität wahren.

Mit modernen Willkommensschildern in einheitlichem Design statt der bisherigen, hölzernen Ortseingangstafeln im Schwarzwaldstil will die Gemeinde Immendingen künftig Gäste, Besucher und den Durchfahrverkehr empfangen. Der Gemeinderat stimmte am Montagabend der Neuanschaffung von vorerst vier Schildern für die Ortseingänge Immendingen und Zimmern zu, drei davon an der Bundesstraße 311, das vierte an der Kreisstraße aus Richtung Ippingen. In den Folgejahren sollen weitere, von Ausführung und Gestaltung her identische Ortseingangsschilder für die Ortsteile erworben werden, wobei zwar ersichtlich wird, dass es sich um eine Ortschaft der Gesamtgemeinde Immendingen handelt, jedoch auch der jeweilige Ortsteilname genannt wird.

Die Entwürfe für die neuen Willkommensschilder wurden von der Gemeindeverwaltung gemeinsam mit der Immendinger Firma Main Werbung und Event gefertigt. Bürgermeister Markus Hugger betonte, dass die metallenen Schilder künftig alle im gleichen Stil gestaltet sein sollen. "Wir wollen versuchen, damit ein Corporate Identity für alles zu schaffen, das auch demjenigen auf unseren Print-Produkten entspricht", so Hugger (Corporate Identity englisch für Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit). Die neue, hellblaue Tafel soll im oberen Bereich aus einer Schloss-Silhouette und dem Logo-Namenszug der Gemeinde Immendingen bestehen. Darunter folgt der Name des jeweiligen Ortes/Ortsteils und ein Willkommensgruß auf Deutsch, Englisch und Französisch sowie auf der Rückseite entsprechende Abschiedsgrüße. Außerdem wird ein austauschbares Schild in die neue Tafel integriert, auf dem Veranstaltungen angekündigt werden können wie bisher. Alte Schilder marode: "Auslöser für unsere Pläne war, dass die alten Schilder marode sind und wir mittlerweile eine der wenigen Gemeinden sind, die damit noch im rustikalen hölzernen Schwarzwald-Heimat-Stil daherkommen", erklärte Bürgermeister Hugger weiter. Gleichzeitig sei versucht worden, die Schilder so zu gestalten, dass neben dem Namen der Gesamtgemeinde auch die Schriftzüge der jeweiligen Ortsteile berücksichtigt werden. Hugger: "So wahren wir die Identität der Ortschaften." Der Aufwand für ein Willkommensschild beträgt 1795 Euro. Die Aufstellung soll durch den Bauhof erfolgen. Im Haushaltsplan sind 15 000 Euro vorgesehen, so dass zunächst vier Schilder für den Kernort und Zimmern erworben werden sollen, künftig dann weitere für alle Ortsteile.

Die Standorte

Die ersten vier neuen Willkommensschilder der Gemeinde Immendingen sollen an folgenden Standorten aufgestellt werden: Am Immendinger Ortseingang von Tuttlingen kommend (B 311) und von Bachzimmern kommend (Kreisstraße 5921). Weiter im Bereich der Firma Fliesen Graf (derzeit noch altes Willkommensschild), wobei auf einer Seite der Schriftzug Immendingen, auf der anderen Zimmern steht. Außerdem am Ortsteingang Zimmern von Geisingen her (B 311). In den nächsten Jahren werden weitere identische Tafeln für jeden der Ortsteile mit deren Namenszug angeschafft. (feu)