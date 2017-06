Immendingen Immendinger Vereinsolympiade geht in zweite Runde

Immendinger Vereinsolympiade geht in zweite Runde

Im Juli Neuauflage für Immendinger Mehrkampftag. Fünf Sportvereine sind gemeinsam Veranstalter.

Der Immendinger Mehrkampftag, von fünf Vereinen angebotenes Sportvergnügen für Jung und Alt, geht in die zweite Runde. Nachdem der unterhaltsame Spaß auf dem Immendinger Sportplatz im Sommer 2015 zum ersten Mal mit Erfolg durchgeführt wurde, gibt es nun am Samstag, 8. Juli, ab 11 Uhr eine Neuauflage. Die kleine Olympiade, bei der nicht allein auf Fitness, sondern auch auf viel Geschicklichkeit gesetzt wird, findet in der Regie von Turnverein, Sportverein 1920 TuS, Kegelsportverein, Inline-Hockey-Club "Red Lions" und Schützenverein statt. Das Motto für den sportlichen Nachmittag lautet: "Fünf Immendinger Vereine bringen Euch zum Schwitzen".

Alle an einem Strang: Mit rund 100 Teilnehmern hat der erste Immendinger Mehrkampftag vor zwei Jahren auf Anhieb eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Die Chemie bei der neuartigen Sportveranstaltung der Donaugemeinde stimmte auf beiden Seiten: Einerseits machte es den mitwirkenden Gruppen großen Spaß, die einzelnen Stationen zu bewältigen und für ihre Vereine, die Familie oder Freunde gemeinsam Punkte und gute Plätze zu holen. Andererseits demonstrierten die Sportvereine der Gemeinde, dass sie bereit und fähig sind, für den Mehrkampftag alle an einem Strang zu ziehen. Letztlich zogen die Vorsitzenden der beiden großen Vereine Eduard Frank (Sportverein 1920 TuS) und Olaf Wübbe (Turnverein) auch ein sehr positives Fazit. Gemeinsam beschlossen die Vereinsführungen die Aktion im zweijährigen Rhythmus fortzusetzen.

Die Neuauflage des Sporttags hält nun auch an dem erfolgreichen Konzept von 2015 fest. Die Spaß-Olympiade wird am Samstag, 8. Juli, von 11 bis 18 Uhr auf dem Immendinger Sportplatz ausgetragen. Es sollen wieder mehrere Stationen aufgebaut werden, an denen die Teilnehmer ihr sportliches Können und ihr Geschick beweisen können. Dazu gehören beispielsweise Torwandschießen (TuS), Staffellauf (TV), Bogenschießen (Schützenverein), Crosshockey (Red Lions) oder Kegeln (KSC). Durch die Vielfalt der angebotenen Disziplinen hat jeder Teilnehmer am Mehrkampftag die Möglichkeit, seine individuellen Fähigkeiten einzusetzen und Punkte zu sammeln. Teilnahme ab sechs Jahren: Mitmachen können Einzelkämpfer oder Mannschaften mit vier bis fünf Mitgliedern. Eine Teilnahme ist schon ab sechs Jahren möglich, was den Immendinger Mehrkampftag auch zu einem Familienereignis macht. Für die Teams oder Einzelstarter fallen jeweils Teilnahmegebühren an. Gewertet wird nach einem Punktesystem. Da es eine Siegerehrung für jede Kategorie gibt, steigen die Chancen für die Teilnehmer, zumindest einmal aufs "Treppchen" zu kommen.

Mehrkampftag

Der Mehrkampftag wird seit 2015 vom Turnverein, Sportverein 1920 TuS, Inline-Hockey-Verein "Red Lions", Kegelsportclub und Schützenverein ausgerichtet. Jeder Verein bietet Geschicklichkeitsspiele an, die seiner eigenen Sportart ähnlich sind. Gruppe und Einzelkämpfer können sie absolvieren und Punkte sammeln. Die Spiele sind auch für Kinder geeignet, so dass der Mehrkampftag auch Familientag ist.