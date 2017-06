Immendingen Immendinger Vereinsauflösung ist eingeleitet

Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE) findet keinen neuen Vorstand und plant Abschlussversammlungen.

Nicht mehr lange und der Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE) wird selbst Geschichte sein. In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochabend ist es nach dem Rücktritt der Vorsitzenden, der Kassiererin und des Schriftführers nicht gelungen, neue Mitglieder für ein Vorstandsamt zu finden. Bei voraussichtlich zwei weiteren Versammlungen wird jetzt die Auflösung in die Wege geleitet. Das Vereinsvermögen geht zweckgebunden an die Gemeinde Immendingen.

Alle Vorstandsmitglieder seien beruflich zu sehr eingespannt und hätten ein „Opfer“ bringen müssen, das in diesem Fall das Ehrenamt gewesen sei, erklärte Vorsitzende Ute Scharre-Grüninger zu Beginn der Sitzung. Sowohl ihre Rücktrittserklärung als auch diejenigen von Kassiererin Monika Kienzle und Schriftführer Olaf Wübbe seien schriftlich eingereicht worden. Der Vorstand sei noch bis 31. Juli im Dienst.

Bürgermeister Markus Hugger würdigte die Verdienste des Vereins, der in den letzten Jahren dazu begetragen habe, das „Untere Schloss“ wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken und als Kulturstätte zu beleben. Das „Tandem“ mit der Gemeinde habe hervorragend funktioniert und es sei gelungen, die Bausubstanz des alten Gebäudes zu erhalten, den ersten Stock wieder nutzbar zu machen, Schlosshof und Schlossgarten komplett zu erneuern.

Hugger versuchte in der Folge in der Funktion als Wahlleiter noch einmal, unter den 15 erschienenen der insgesamt 65 Vereinsmitglieder neue Interessenten für ein Vorstandsamt zu finden, was jedoch nicht gelang.

Aus den Reihen der Mitglieder gab es in der Diskussion dann dennoch Wortmeldungen, in denen großes Bedauern über die drohende Vereinsauflösung geäußert wurde. Außerdem kam die Frage der weiteren Nutzung des Unteren Schlosses auf. Bürgermeister Hugger wies auf die bereits vorliegende, von Daimler gesponsorte Museumskonzeption für das Gebäude hin. Allerdings sei eine Umsetzung einschließlich aller Anforderungen an die komplette Sanierung, energetische Erneuerung, Brandschutzvorschriften und Barrierefreiheit sehr aufwändig und erfordere Millionenbeträge, die die Gemeinde derzeit nicht investieren könne. Über das weitere Vorgehen entscheide der Gemeinderat.

Nun wird zeitnah eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Dazu sollten mindestens 50 Prozent der 65 Mitglieder kommen und 75 Prozent für die Auflösung stimmen. Wird diese Zahl nicht erreicht, gibt es eine erneute Versammlung, bei der es ausreicht, dass die Mehrheit der Anwesenden die Auflösung akzeptiert.