Immendingen Immendinger Verein Inkge in letzter Minute gerettet

Immendinger Verein Inkge in letzter Minute gerettet

Kurz vor Auflösung findet der Verein INKGE einen neuen Vorstand: Der pensionierte Amtsgerichts-Direktor Gerhard Glinka übernimmt das Amt des Vorsitzenden

Immendingen – Das war eine Rettung in letzter Minute: Der Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE), dessen enger Vorstand im April den Rücktritt erklärt hatte und der kurz vor der Auflösung stand, hat seit Donnerstagabend wieder ein komplettes neues Führungsteam. Neuer Vorsitzender ist Gerhard Glinka aus Zimmern. Der 69-jährige, pensionierte Amtsgerichts-Direktor zeigte von sich aus die Bereitschaft, das Amt zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt. Das zuvor schon vakante Amt des zweiten Vorsitzenden ging an Günter Graf, und auch alle anderen Vorstandsämter konnten bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung besetzt werden. Damit kann der seit sieben Jahren bestehende Verein die Arbeit fortsetzen.

Eigentlich war am Freitag, 30. Juni, bereits eine Sitzung von INKGE geplant, um den Verein aufzulösen. INKGE stand vor dem Aus, nachdem die langjährige Vorsitzende Ute Scharre-Grüninger, Kassiererin Monika Kienzle und Schriftführer Olaf Wübbe bei der Hauptversammlung im April in der Mitte ihrer Amtszeit wegen zu hoher Belastung die Aufgabe ihrer Posten zum 31. Juli angekündigt hatten. Eine weitere Zusammenkunft im Juni scheiterte bei dem Versuch, Kandidaten für einen neuen Vorstand zu finden, so dass die Auflösung des Vereins in die Wege geleitet werden musste. Nachfolger gefunden: Überraschend wurde das für den 30. Juni geplante Abschlusstreffen dann aber abgesagt mit der Begründung, es gebe nun doch noch Interessenten für die Vorstandsämter. Am Donnerstag freute sich Noch-Vorsitzende Ute Scharre-Grüninger, dass sie von der positiven Wendung berichten konnte. Gemeinsam mit Bürgermeister Markus Hugger, der die Wahlleitung übernahm, kündigte sie an, dass Gerhard Glinka sich zur Übernahme des Vorsitzendenamts bereit erklärt habe. Der 69-Jährige, der während seiner neunjährigen Tätigkeit am Amtsgericht Tuttlingen mit seiner Frau in Immendingen gewohnt hatte und seit vier Jahren den Ruhestand in Zimmern verbringt, betonte in seiner Vorstellung, dass ihn die drohende Auflösung von INKGE betroffen gemacht habe. "Der Verein hat mich beeindruckt," so Glinka. "Er ist mit seiner Arbeit eine echte Bereicherung für Immendingen und darüber hinaus." Glinka meinte, er wolle versuchen, "in die großen Fußstapfen" von Ute Scharre-Grüninger zu treten.

Überraschend wurde das für den 30. Juni geplante Abschlusstreffen dann aber abgesagt mit der Begründung, es gebe nun doch noch Interessenten für die Vorstandsämter. Am Donnerstag freute sich Noch-Vorsitzende Ute Scharre-Grüninger, dass sie von der positiven Wendung berichten konnte. Gemeinsam mit Bürgermeister Markus Hugger, der die Wahlleitung übernahm, kündigte sie an, dass Gerhard Glinka sich zur Übernahme des Vorsitzendenamts bereit erklärt habe. Der 69-Jährige, der während seiner neunjährigen Tätigkeit am Amtsgericht Tuttlingen mit seiner Frau in Immendingen gewohnt hatte und seit vier Jahren den Ruhestand in Zimmern verbringt, betonte in seiner Vorstellung, dass ihn die drohende Auflösung von INKGE betroffen gemacht habe. "Der Verein hat mich beeindruckt," so Glinka. "Er ist mit seiner Arbeit eine echte Bereicherung für Immendingen und darüber hinaus." Glinka meinte, er wolle versuchen, "in die großen Fußstapfen" von Ute Scharre-Grüninger zu treten. Komplett neuer Vorstand: Glinka wurde von den rund 25 anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt. Seiner Bitte um Unterstützung kam die Versammlung zügig nach: Zweiter Vorsitzender wurde Günter Graf, Kassierer Peter Maier, Schriftführerin Antje Schoner, Beisitzerinnen Anke Ams, Annette Schinzinger, Sieglinde Saur und Christiane Lange, Kassenprüferinnen Ulrike Graupner und Christine Hellwig. "Der Verein INKGE hat jetzt wieder eine Zukunft," freute sich Bürgermeister Markus Hugger, der froh war, dass damit das Untere Schloss weiter mit Leben erfüllt bleibt. Die Gemeinde habe finanziell zwar andere Prioritäten, werde sich aber weiter um Pflege und Erhalt des historischen Gebäudes kümmern. Es gebe bereits erste Programmpunkte fürs neue Vereinsjahr, zum Beispiel ein Konzert, kündigte Ute Scharre-Grüninger noch an. Sie war sich sicher, INKGE habe nun gute Perspektiven.

Verein INKGE

Der vor sieben Jahren gegründete Verein hat 65 Mitglieder und verfolgt das Ziel, Immendingens Natur, Kultur und Geschichte zu fördern. Immer wieder widmete man sich allen Bereichen, unternahm Wander- und Radtouren, besuchte die Fossilienausgrabungen am Höwenegg, veranstaltete Vorträge und den Denkmaltag und bot kulturelle Veranstaltungen an. Als Domizil wurde das Untere Schluss genutzt, dessen Erdgeschoss INKGE neu herrichtete. Von Beginn an bis jetzt führte Ute Scharre-Grüninger den Verein. (feu)