Immendingen Immendinger Umzug wird zum Narrentreffen im Miniformat

Vier Gastzünfte mit hunderten Akteuren dabei. Immendinger präsentieren sich als Zwerge und Zimmerer als Tiere.

Von hunderten ausgelassen feiernder Narren bunt gesprenkelt waren am Sonntagnachmittag die Immendinger Straßen. Der große Umzug über die Steig, Schwarzwaldstraße, Hindenburg- und Bachzimmerer Straße geriet mit vier Gastzünften und den beiden einheimischen Narrenvereinen zu einem Narrentreffen im Miniformat. Die Gäste kamen aus Bad Dürrheim, Wurmlingen, Seitingen-Oberflacht und Unterbränd. Für Auflockerung sorgten die Narrengruppen der "Symbadischen Tierparade" aus Zimmern und der "Löschzwerge" aus Immendingen.

Große Gruppen der Gastzünfte: Als erste Gastzunft folgten die Bad Dürrheimer Salzhansel auf die Immendinger. Wie alle Gäste stellten sie eine sehr große Narrengruppe, die auch noch von ihrem Fanfarenzug begleitet wurde. Eindrucksvoll und ebenfalls mit zahlreichen Hästrägern zeigte sich die Narrenzunft Wurmlingen. Zu ihren Traditionsfiguren zählen neben den Wurmlinger Hansele und dem Fuchs vor allem die Wurmlinger Hexen. Für ihre Pyramiden bekamen die Hexen immer wieder begeisterten Applaus der Zuschauer am Straßenrand.

Heimische Teilnehmer: Neben der Narrenzunft wirkten aus Immendingen die Hewenschreck mit zahlreichen Hästrägern sowie die Trommler "Il Basaltos", angeführt von Luciano Ferraro am Umzug mit. Als närrische Einzelgruppen waren die Symbadischen Freunde aus Zimmern mit ihrer "Tierparade" dabei, ebenso wie die "Red Lions" als Zwerge. Im Anschluss an den Umzug trafen sich Teilnehmer und närrisches Volk zum Fasnetfeiern in der Donauhalle und auf dem Vorplatz.

Spaß bei Kärrelerennen

Nachdem mit dem Umzug ein weiterer Höhepunkt der Immendinger Straßenfasnet vorbei ist, folgt am heutigen Fasnachts-Montag das Wecken durch die Narrenkapelle. Am Abend feiert die Narrenzunft mit dem närrischen Volk beim Kappenabend im Gasthaus "Kreuz". Das Altweiber- und Kärrelerennen am Dienstag, 28. Februar, ist ein weiterer Spaß der Immendinger Fasnacht. Es beginnt um 14.30 Uhr und findet auf der Hindenburgstraße statt. Der Strumpfkuglerhock mit Glatzenvermessen und das Bantleverbrennen bilden den Fasnetabschluss. (feu)