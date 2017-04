Immendingen Immendinger Umgehungsplanung muss warten

Land will Straßenprojekte in zwei Stufen planen. Bürgermeister Markus Hugger, Abgeordneter Guido Wolf und Daimler fordern rasche Lösung.

Für die Realisierung der Immendinger Umgehung der Bundesstraße 311 zeichnet sich vorerst keine schnelle Lösung ab. Das Straßenbauprojekt ist im Bundesverkehrswegeplan zwar nun im "Vordringlichen Bedarf" eingestuft, erneut kommt es aber zu einer Wartezeit. Für die Planung des Projekts ist das Land Baden-Württemberg zuständig. Verkehrsminister Winfried Hermann will nun jedoch in zwei Stufen bauen und dabei zunächst bereits begonnene oder schon geplante Bundesstraßen-Maßnahmen realisieren – was für Immendingen eben nicht gilt. Der CDU-Wahlkreisabgeordnete Guido Wolf und Bürgermeister Markus Hugger möchten Hermanns Pläne nicht akzeptieren. Auch Daimler unterstützt die Gemeinde.

Im Nachgang zur Straßenbaukonferenz des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur, bei der Verkehrsminister Hermann seine Planungen für die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans vorgestellt hatte, zeigte sich sein Kollege Justizminister Guido Wolf mit Blick auf die Ausbaumaßnahmen im Landkreis Tuttlingen in einer Presseinformation offen unzufrieden. Die Maßnahmen B 14 (Ortsumfahrungen Spaichingen und Rietheim-Weilheim) sowie B 311 (Ortsumfahrung Immendingen) befinden sich im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans", so Wolf. "Nach den Plänen des Ministers sollen die Maßnahmen im vordringlichen Bedarf jedoch in zwei Stufen unterteilt werden," kritisiert Wolf. Nur Stufe zwei: In Stufe eins sollen alle Projekte, die bereits im Bau oder in der Planung sind, fortgeführt und abgeschlossen werden. In Stufe zwei sollen alle weiteren Projekte im Vordringlichen Bedarf, bei denen es noch keine Planung gibt, im Laufe des Jahres 2017 priorisiert werden. "Unter diese Kategorie, Projekte ohne Planung, fallen auch die Ortsumfahrungen Spaichingen, Rietheim-Weilheim und Immendingen," stellt Wolf fest. Im Rahmen der Priorisierung wolle das Verkehrsministerium Kriterien des Bundes zur Anwendung bringen, aber auch landeseigene Kriterien hinzufügen. "Es kann nicht sein, dass zunächst die Projekte in Stufe eins abgeschlossen werden und im Jahr 2017 erst mal überlegt werden soll, wie die übrigen Projekte zu priorisieren sind," meint er. "Wir haben im Koalitionsvertrag klar vereinbart, dass alle Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplans in seiner Laufzeit umgesetzt werden und dass das Land dafür die Voraussetzungen für Planung und Bau schafft," hält Guido Wolf dem vom Ministerium geplanten Vorgehen entgegen. Auch der Arbeitskreis Verkehr der CDU-Landtagsfraktion habe beschlossen, dass die Konzeption des Ministeriums in dieser Form nicht mitgetragen werde und fordere ein Konzept, aus dem hervorgeht, wie der Bundesverkehrswegeplan bis 2030 konkret umgesetzt werde.

Bundesverkehrswegeplan

Der Bundesverkehrswegeplan 2030 stellt als wichtigstes Instrument der Verkehrsinfrastrukturplanung des Bundes die verkehrspolitischen Weichen für die kommenden 10 bis 15 Jahre. Er betrachtet dabei sowohl die Bestandsnetze als auch Aus- und Neubauprojekte auf Straße, Schiene und Wasserstraße. Kernanliegen des Planes sind der Erhalt der Bestandsnetze und die Beseitigung von Engpässen auf Hauptachsen und in wichtigen Verkehrsknoten. Vom Gesamtvolumen des Plans von rund 269,6 Milliarden Euro fließen etwa 141,6 Milliarden Euro in den Erhalt der Bestandsnetze. Für Aus- und Neubauprojekte sind rund 98,3 Milliarden Euro vorgesehen. (feu)